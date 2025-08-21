Аисты уходят на юг раньше обычного — в этом году всё оказалось иначе

Белые аисты снова устремились на юг. Их миграция — одно из самых завораживающих природных зрелищ: птицы способны пересечь Болгарию всего за пару дней, преодолевая сотни километров в день.

Как летят аисты

Собираясь в огромные стаи, аисты направляются в тёплые края. Во время перелёта они не ищут пищу, поэтому основные места сбора расположены там, где можно запастись энергией заранее.

Средняя скорость полёта достигает около 42 км/ч. За сутки стая может преодолеть примерно 350 километров. Такой ритм позволяет птицам за короткое время покрывать огромные расстояния.

Мифы о климате и предчувствия птиц

Расхожее мнение, что ранний отлёт аистов связан с суровой зимой, учёные опровергают.

"Никакой связи между ранним отлетом аистов и климатическими условиями предстоящей зимы нет", — подчёркивают орнитологи.

Жизнь в пути

Птицы действуют слаженно: стаи словно единый организм. Их полёт напоминает ритм природы, который существует независимо от человеческих прогнозов и ожиданий. Каждый сезон они повторяют этот путь, сохраняя тысячелетние традиции миграции.