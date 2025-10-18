Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Белый аист (Ciconia ciconia) в Мадриде, Испания.
Белый аист (Ciconia ciconia) в Мадриде, Испания.
© commons.wikimedia.org by Carlos Delgado is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Питомцы
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 19:11

Белый аист не боится человека — и именно это губит его чаще всего

Электролинии стали главной угрозой для белых аистов

Белый аист — символ чистоты, весны и домашнего уюта. Мы привыкли радоваться, когда видим высокое гнездо на столбе или крыше, ведь аисты веками считались вестниками счастья. Но то, что кажется нам красивым, для самих птиц может быть смертельно опасным. Сегодня белый аист — одна из птиц, которая чаще всего погибает от поражения электрическим током.

Белый аист: знакомая птица с трудной судьбой

Белый аист — крупная перелётная птица с размахом крыльев до 2 метров и высотой около 1 метра. Его легко узнать по белому оперению, чёрным концам крыльев и красному клюву. Эти птицы предпочитают жить рядом с людьми — возле полей, рек и деревень, где есть пища и удобные места для гнездования.

Аисты питаются насекомыми, лягушками, змеями, мышами и даже мелкими птицами. Благодаря этому они приносят огромную пользу сельскому хозяйству, уничтожая вредителей.

Но близость к человеку имеет и обратную сторону — именно человеческая инфраструктура стала главной угрозой для этих птиц.

Почему аисты гибнут от электричества

Вы, наверное, замечали большие гнёзда аистов на опорах линий электропередач. Это выглядит живописно, но именно такие гнёзда часто становятся причиной трагедий.

Белые аисты используют столбы электросетей как удобные "башни" для гнездования - они прочные, высокие и защищены от хищников. Однако размах их крыльев — почти два метра — делает птиц уязвимыми:

  • при взлёте или посадке аист может задеть сразу два провода, получив смертельный удар током;

  • иногда искрение на изоляторах приводит к поражению даже без прямого контакта;

  • а в непогоду повышенная влажность усиливает риск поражения.

Проблема не ограничивается одной страной: по всему миру, от Балкан до России, ежегодно фиксируются сотни случаев гибели аистов и хищных птиц из-за неизолированных проводов.

Почему именно аисты страдают чаще

  1. Большие размеры. Размах крыльев увеличивает риск контакта с проводами.

  2. Привычка к опорам. Аисты выбирают именно столбы — им нужны высокие, открытые точки для обзора.

  3. Миграции. Во время длительных перелётов птицы используют линии электропередач для отдыха, часто ночью, когда хуже видят препятствия.

  4. Обширная сеть проводов. В сельских районах линии электропередач тянутся над полями, где аисты охотятся и отдыхают.

Что делают экологи

Во многих странах, включая Грецию, Польшу и Россию, реализуются программы по защите аистов:

  • энергетические компании устанавливают специальные металлические платформы для гнёзд — чуть выше проводов;

  • изолируют контактные участки на опасных опорах;

  • проводят мониторинг популяций и учёт погибших птиц;

  • при строительстве новых линий учитывают маршруты миграции.

В некоторых регионах уже удалось снизить смертность птиц на 60-80%.

Что можете сделать вы

Если вы живёте в деревне, где аисты гнездятся на столбах:

  • не разрушайте гнездо, но сообщите в электросети - специалисты могут перенести его на безопасную платформу;

  • не пытайтесь самостоятельно снимать или ремонтировать проводку рядом с гнездом;

  • если видите пострадавшего аиста, сообщите об этом в местную службу охраны дикой природы или волонтёрские организации (в России — в Центр спасения диких животных).

Интересные факты о белых аистах

  1. Белые аисты возвращаются в одно и то же гнездо из года в год, иногда десятилетиями.

  2. Вес гнезда может достигать 200 кг - поэтому опоры без платформы нередко ломаются.

  3. Во время миграции аисты пролетают до 10 000 км, следуя из Европы в Африку.

  4. В древности аисты считались священными птицами — символом семьи и преданности.

Почему важно защищать этих птиц

Белый аист — не просто украшение деревни. Это индикатор здоровья экосистемы. Там, где гнездятся аисты, много лягушек, насекомых и чистой воды — значит, природа в равновесии.

Каждый погибший аист — потеря для всей экосистемы. Поэтому программы по изоляции линий электропередач и установке безопасных гнездовых платформ — не роскошь, а необходимость.

Пусть эти величественные птицы продолжают возвращаться каждую весну, принося жизнь и надежду, а не погибают от того, что человек не позаботился о безопасности их мира.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

У кошек 200 миллионов обонятельных рецепторов сегодня в 14:33
Почему ваша обувь становится мишенью: 5 тайных причин кошачьих меток

Почему кошки выбирают именно обувь, чтобы оставить "метку"? Раскрываем пять причин этого поведения — от ревности до проблем со здоровьем, и объясняем, как с этим справиться.

Читать полностью » Игрушки с искусственными перьями угрожают здоровью кошек сегодня в 13:04
Игра закончилась в реанимации: почему удочки с перьями запрещены для кошек

Игрушки для кошек могут быть не такими безобидными, как кажутся. Рассказываем, чем опасна популярная удочка с перьями и как выбрать безопасную альтернативу для игр.

Читать полностью » Кошки предпочитают определённые зоны для поглаживания сегодня в 13:01
Кошка мурчит или шипит? Как правильно гладить питомца, чтобы она не напал

Не все кошки любят, когда их гладят в одних и тех же местах. Разбираемся, какие зоны на теле пушистых питомцев приносят им наибольшее удовольствие, а какие — раздражение.

Читать полностью » Животные ревнуют не из-за капризов, а из-за желания сохранить внимание и заботу хозяина сегодня в 12:26
Собаки воюют за внимание хозяина? Эти приёмы заставят питомцев забыть о ревности

Когда в доме несколько питомцев, конкуренция за внимание неизбежна. Узнайте, как мягко устранить ревность между кошками и собаками и вернуть мир в ваш дом.

Читать полностью » Домашние кошки воспринимают телефонные разговоры хозяев как обращение к ним сегодня в 12:23
Кошки против телефонов: как пушистые ревнивцы пытаются вернуть ваше внимание

Стоит вам заговорить по телефону, и кот будто сходит с ума. Разбираемся, почему пушистики реагируют именно так — от ревности до банального любопытства.

Читать полностью » Учёные подтвердили: кошки лучше чувствуют себя в стабильной среде без резких перемен сегодня в 11:23
Дом, в котором кошка чувствует себя королевой: простые шаги, о которых забывают 9 из 10 хозяев

Чтобы кошка чувствовала себя по-настоящему счастливой, ей нужно не так уж много — чистота, предсказуемость и немного высоты. Как всё это совместить — рассказываем подробно.

Читать полностью » Мейн-кун, бенгал и рэгдолл вошли в список самых харизматичных пород кошек сегодня в 10:22
Пять пород кошек, от которых невозможно отвести взгляд: в них есть что-то гипнотическое

Пять пород кошек, которые заставляют влюбиться с первого взгляда. В каждой — свой характер, история и магия. Но какая из них станет вашей?

Читать полностью » Учёные: наказание разрушает доверие между кошкой и владельцем сегодня в 9:51
Наказали кошку — потеряли доверие: как одно слово рушит месяцы любви

Кошки не понимают человеческих наказаний. Узнайте, почему привычные методы только портят отношения, и какие простые приёмы действительно работают.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Массажный ролик снижает риск травм — врачи назвали правильную технику использования
Авто и мото
Автосалон Chevrolet в Айдахо дарит покупателям флаг и сертификат на оружие
Дом
Специалисты рекомендовали использовать пылесосы с HEPA-фильтром для домов с кошками и собаками
Туризм
Японское посольство объявило тендер на оператора нового визового центра в России
Технологии
Asus Zenbook 14 (2024) показал до 12 часов работы и лучшую клавиатуру в классе
Туризм
Конфликт на туррынке: Fun&Sun запустила туры на Wildberries со скидкой 7%, вызвав протест агентств
Наука
Платиновый шип в ледниках Гренландии связан с вулканизмом Исландии
Садоводство
Розы сохраняют здоровье зимой, если перед холодами их пролить водой, окучить и замульчировать
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet