Распространённые ошибки при дозаривании и хранении помидоров: 4 приёма, которые стоит исключить

Помидоры - один из самых популярных и любимых овощей, выращиваемых на дачных участках. Но не всегда получается своевременно употребить весь урожай помидоров. В этом случае важно правильно дозаривать и хранить плоды, чтобы они не потеряли вкус и полезные свойства. Какие ошибки чаще всего допускают дачники при работе с помидорами?

Ошибка 1. Дозаривание на солнце

Многие огородники думают, что помидоры будут быстрее дозаривать, если оставить их на солнце. Однако это неправильно. Под воздействием ярких солнечных лучей плоды теряют влагу, сморщиваются и быстро портятся. Правильнее всего дозаривать помидоры в затемненном, но хорошо проветриваемом помещении при температуре 18-22°С.

Ошибка 2. Хранение в холодильнике

Распространено мнение, что помидоры можно хранить в холодильнике. Но низкая температура отрицательно сказывается на их вкусе и структуре мякоти. Идеальная температура хранения - 12-15°С при влажности воздуха 80-90%. В таких условиях помидоры могут сохраняться до 2-3 недель.

Ошибка 3. Избыточное увлажнение

Многие дачники придерживаются мнения, что плоды помидоров нужно хранить в воде или во влажной ткани. Это неверно, так как излишняя влага способствует развитию грибковых заболеваний и быстрому загниванию. Помидоры следует хранить в сухом, но не пересушенном состоянии.

Ошибка 4. Совместное хранение с другими фруктами

Некоторые дачники пытаются хранить помидоры вместе с яблоками, бананами и прочими фруктами. Но это недопустимо, так как выделяемый ими этилен способствует ускоренному созреванию и порче помидоров. Храните их отдельно от других плодов.

Соблюдение этих простых правил поможет вам сохранить вкус и полезные свойства помидоров после сбора урожая. Тогда вы сможете наслаждаться ими на протяжении длительного времени.

Фото: Hedwig Storch.