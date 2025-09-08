Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 16:18

Цветы, которые спят до весны: вот как сохранить георгины и канны живыми

Садоводам назвали оптимальные условия хранения георгин и канн до весны

С первыми заморозками садоводы задумываются, как уберечь самые красивые и капризные растения — георгины и канны. Их клубни и корневища не зимуют в открытом грунте и без правильной подготовки погибнут. Но есть несколько проверенных способов сохранить их до весны.

Подготовка растений к хранению

Осенью, когда листья начинают желтеть и ночные температуры опускаются к нулю, клубни и корневища нужно аккуратно выкопать. Стебли обрезают, оставляя 10-15 см, а землю тщательно стряхивают. Важно просушить материал несколько дней в сухом и проветриваемом месте, чтобы не допустить загнивания.

ТОП-6 способов хранения георгин и канн

1. В ящиках с песком

Один из самых надёжных способов — уложить клубни или корневища в деревянные ящики, пересыпав их сухим речным песком. В таком виде они дышат и защищены от перепадов влажности.

2. В торфе

Сухой торф отлично впитывает лишнюю влагу и создаёт комфортные условия для зимовки растений. Достаточно уложить клубни слоями и пересыпать их торфом, чтобы до весны они сохранили свежесть.

3. В опилках

Опилки — простой и доступный материал. Они удерживают влагу и препятствуют развитию гнили. Главное — использовать сухие и не смолистые опилки, чтобы не повредить посадочный материал.

4. В бумаге или газете

Если растений немного, можно обернуть каждый клубень или корневище газетой или бумагой, а затем сложить в картонные коробки. Такой способ позволяет контролировать состояние растений и экономит место.

5. В полиэтиленовых пакетах

Современный метод — хранение в плотных полиэтиленовых пакетах с несколькими отверстиями для вентиляции. Внутрь добавляют немного вермикулита или сухого торфа. Важно регулярно проверять состояние растений и при необходимости менять наполнитель.

6. В подвале или погребе

Классический вариант — хранение в прохладном и тёмном помещении. Оптимальная температура +3…+7 °C, влажность — около 60-70 %. В таких условиях растения "засыпают" и дожидаются весны.

Полезные советы

  • Перед закладкой клубни и корневища можно обработать слабым раствором марганцовки для профилактики грибковых болезней.
  • Раз в месяц проверяйте материал: если появляются подгнившие части, их нужно аккуратно удалить.
  • Весной перед посадкой клубни лучше слегка увлажнить и прорастить, чтобы они быстрее пошли в рост.

Соблюдая эти простые правила, вы сможете сохранить георгины и канны до самой весны, а летом снова любоваться их пышным цветением.

