Незримая угроза в вашей тарелке: чем опасны популярные полуфабрикаты — заявление гастроэнтеролога

Полуфабрикаты и готовые блюда из магазина давно стали частью повседневного рациона горожан. Но врачи напоминают: за удобством и экономией времени может скрываться серьёзная угроза здоровью. При нарушении технологии приготовления или хранения такие продукты способны вызвать тяжёлые кишечные инфекции и даже паразитарные заболевания.

Чем опасны готовые блюда

Врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Елена Пехотина в беседе с изданием "Подмосковьем сегодня" объяснила, какие именно риски несут кулинарные изделия и блюда быстрого приготовления.

"Речь идёт, в частности, о сальмонеллёзе, который часто возникает после употребления плохо прожаренного мяса птицы или яиц. Тошнота, рвота, диарея, высокая температура — сигнал о заражении организма", — отметила врач.

По её словам, к числу наиболее опасных заболеваний относятся:

сальмонеллёз — после плохо обработанных мясных продуктов, особенно курицы и яиц;

шигеллёз — от готовых салатов и молочных изделий, если нарушены правила хранения;

стафилококковая интоксикация — из-за кремов в кондитерских изделиях;

паразитарные инфекции, включая описторхоз, при недостаточной термической обработке рыбы и мяса.

Симптомы и первые признаки заражения

Кишечные инфекции обычно проявляются в течение нескольких часов после приёма пищи. Чаще всего у человека возникают резкая боль в животе, тошнота, рвота, диарея, иногда повышение температуры.

Особую опасность такие состояния представляют для детей, пожилых людей и беременных женщин. У этих групп риск обезвоживания и осложнений выше, поэтому важно вовремя обратиться за медицинской помощью.

Как хранить и выбирать продукты

По словам Елены Пехотиной, главная профилактика заключается в внимательности и соблюдении гигиены.

покупать готовые блюда следует только в проверенных магазинах и кафе;

обязательно проверять срок годности и условия хранения;

готовые блюда даже в холодильнике безопасны не более 48 часов;

любые признаки порчи (неприятный запах, изменение цвета или консистенции) — повод отказаться от употребления.

Врач напоминает, что внешне продукт может выглядеть вполне съедобным, но уже содержать опасные бактерии или токсины.

Почему готовая еда становится источником инфекции

Эксперты отмечают, что наибольшие риски возникают на этапе хранения. При несоблюдении температурного режима бактерии начинают активно размножаться. Особенно быстро это происходит в салатах с майонезом, молочных десертах и изделиях с кремом.

В готовых блюдах также часто встречаются ингредиенты, прошедшие минимальную термическую обработку. Если продукты не доведены до безопасной температуры, в них сохраняются возбудители инфекций и паразиты.

Что важно помнить покупателю

Медики советуют не полагаться только на упаковку и рекламные обещания. Нужно учитывать, что даже при правильном хранении блюда остаются свежими недолго. При сомнениях безопаснее отказаться от сомнительного продукта, чем рисковать здоровьем.

Такая осторожность особенно важна в летний период, когда жара ускоряет порчу продуктов. В этот сезон число пищевых отравлений традиционно возрастает.

