Пространство под подоконником и лоджия: неожиданные варианты для хранения

Организация кладовой — это способ сделать квартиру более функциональной и удобной. Даже если отдельное помещение под хранение изначально не предусмотрено, его легко обустроить, грамотно используя доступное пространство. Важно лишь учесть строительные ограничения и заранее продумать назначение будущей кладовой.

Выбор места

В старых домах кладовки часто закладывались в проекте, но в новых квартирах их обычно нет. Решить проблему можно разными способами:

• использовать нишу в стене;

• утеплить лоджию и оборудовать её под хранение;

• задействовать пространство под подоконником;

• установить встроенный шкаф или антресоли;

• отделить часть комнаты или кухни лёгкой перегородкой.

Главное — помнить о требованиях закона: запрещено сносить несущие стены, перекрывать вентиляционные каналы и расширять санузлы или кухни за счёт жилых помещений.

Определение назначения

Перед началом работ стоит составить список вещей, которые планируется хранить в кладовке. Важно разделить предметы на часто используемые и те, что нужны редко. Крупные объекты, вроде чемоданов или спортивного инвентаря, лучше измерить заранее — это поможет правильно рассчитать глубину и высоту полок.

Планировка пространства

Существует несколько вариантов организации:

• линейный - полки вдоль одной стены, подходит для ниш и лоджий;

• угловой - экономит место в небольших комнатах;

• П-образный - полки вдоль трёх стен, лучший вариант для просторных кладовок с удобным доступом ко всем вещам.

При заказе готовых систем хранения производители часто предлагают бесплатный проект. Если обустройство планируется своими силами, помогут онлайн-планировщики.

Бюджет и материалы

Рассчитать расходы можно через онлайн-калькуляторы. Стоит сравнить предложения разных производителей, не забыв учесть цену фурнитуры и дополнительных элементов: корзин, ящиков, крючков. Такой подход позволяет заранее спланировать бюджет и избежать лишних трат.

Организация хранения

• часто используемые вещи — на уровне глаз;

• тяжёлые предметы — внизу;

• редко используемые — на верхних полках;

• мелочь — в контейнерах с подписью.

Полезно задействовать двери и боковые стенки для крючков и подвесных органайзеров. Чтобы кладовая не превратилась в хаос, стоит регулярно проводить ревизию и избавляться от ненужных вещей.

Итог

Правильно организованная кладовая помогает поддерживать порядок в доме, освобождает жилое пространство и делает хранение удобным. Даже в небольшой квартире можно найти место для практичной системы хранения — главное заранее продумать план и бюджет.