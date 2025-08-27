Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Кровать, застеленная белым постельным бельем
Кровать, застеленная белым постельным бельем
© Flickr by Liz Lawley is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Александр Александров Опубликована сегодня в 12:52

Хранение под кроватью: одно решение экономит десятки метров

Что выбрать для хранения: ящики или подъёмный механизм

В маленькой спальне вопрос хранения становится особенно острым. Дополнительные шкафы часто некуда поставить, поэтому кровать с ящиками или подъёмным механизмом кажется идеальным решением. Но какой вариант удобнее именно в узкой комнате?

Ящики: удобно, если есть место

Выдвижные ящики позволяют легко получить доступ к вещам, не поднимая матрас. Но у этого варианта есть минус: для комфортного использования требуется свободное пространство сбоку. Если кровать стоит у стены или рядом с тумбочкой, выдвигать ящики будет сложно. Минимально удобное расстояние от края кровати до стены — около 90 см.

Подъёмный механизм: экономия пространства

Кровать с подъёмным коробом открывается целиком, а доступ к вещам возможен сверху. Это решение идеально для узких комнат, где ящики просто некуда выдвигать. Минус очевиден — нужен свободный проход у изножья. Если кровать упирается в стену или шкаф, механизм окажется неудобным.

Простое правило выбора

Чтобы не ошибиться, можно ориентироваться на простую формулу:

  • если от края кровати до стены меньше 80 см — лучше выбрать подъёмный короб;
  • если расстояние 90 см и больше, а доступ сбоку свободный — практичнее взять модель с ящиками.

Такой критерий позволяет подобрать вариант под конкретную планировку без лишних сомнений.

Жить удобно в маленькой комнате

Оба решения имеют право на жизнь, и нельзя сказать, что одно лучше другого. Всё зависит от особенностей спальни и привычек семьи. Важно помнить: правильно подобранная мебель делает комнату не только функциональной, но и визуально просторнее.

