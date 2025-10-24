Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сковорода
Сковорода
© freepik by KamranAydinov is licensed under Public Domain
Александр Александров Опубликована сегодня в 7:27

Вертикально, горизонтально или на крючках: лучшие способы организовать хранение сковородок

Эксперты поделились советами по безопасному и компактному размещению кухонной утвари

Кухонный шкаф, полный посуды, часто превращается в источник раздражения: сковородки гремят, занимают лишнее место и царапают друг друга. В результате даже новая антипригарная поверхность быстро теряет вид. Но есть простые и недорогие способы навести порядок и продлить жизнь вашей утвари. Главное — выбрать подходящую систему хранения.

Почему важно хранить сковородки правильно

Когда посуда хранится стопкой, на ней появляются царапины и сколы. Особенно это касается тефлоновых и керамических покрытий, которые легко повреждаются при трении. Даже лёгкое прикосновение металлической ручки другой сковороды способно оставить след.

Кроме того, хаотичное хранение усложняет доступ — чтобы достать нужную, приходится разбирать всю стопку. Правильная организация решает обе проблемы: экономит место и сохраняет покрытие.

1. Вертикальный органайзер — максимум порядка в шкафу

Самое простое и эффективное решение — вертикальный органайзер. Это конструкция с разделителями, куда сковородки вставляются "ребром".

Такой аксессуар можно разместить внутри шкафа, в ящике или прямо на столешнице, если позволяет место. Он предотвращает соприкосновение посуды и обеспечивает лёгкий доступ к каждой единице.

Выбирайте модели с регулируемыми ярусами — на них удобно хранить и крышки, и противни, а при необходимости конструкцию можно сложить.

2. Рейл с крючками — функционально и стильно

Если в шкафах уже нет места, используйте настенные рейлы. Это металлические штанги с крючками, на которые можно подвесить сковородки за ручки.

Такой способ экономит пространство на полках, делает кухню более эргономичной и придаёт интерьеру "профессиональный" вид — словно в кафе или студии шеф-повара.

Рейлы можно закрепить под навесными шкафами или внутри них, чтобы освободить рабочие поверхности. Главное — убедиться, что крючки выдержат вес утвари.

3. Горизонтальные органайзеры — порядок в ящиках

Для тех, кто предпочитает скрытое хранение, подойдут горизонтальные органайзеры. Это пластиковые или металлические разделители, которые устанавливаются в глубокие ящики.

Каждая сковородка получает свой отсек, а мягкие вставки между ними защищают покрытие от трения. Можно рассортировать посуду по размеру или типу - тогда нужный предмет всегда будет под рукой.

Некоторые модели имеют выдвижные направляющие, благодаря чему утварь легко достаётся даже из дальних углов.

4. Мягкие прокладки между сковородками

Если нет возможности купить органайзер, есть простое решение — мягкие разделители. Это круглые подкладки из фетра, силикона или ткани, которые помещают между сковородками при хранении стопкой.

Такие прокладки предотвращают трение, а стоят буквально копейки. Альтернатива — лист бумаги, салфетка или кухонное полотенце. Главное, чтобы поверхность не была скользкой.

Совет: можно вырезать разделители из старой флисовой кофты или плотного войлока — дешево и эффективно.

5. Потолочная или настенная подвесная система

На просторных кухнях отличное решение — подвесные держатели. Они крепятся к потолку или стене и позволяют разместить сковородки вертикально.

Это не только экономит место, но и добавляет уюта: кухонная утварь становится частью декора. Главное — выбирать прочные конструкции и фиксировать их надёжно, особенно если посуда тяжёлая.

Такое хранение подходит для литой и чугунной посуды, которая редко используется, но требует аккуратного обращения.

Сравнение систем хранения

Способ Где использовать Преимущества
Вертикальный органайзер Шкаф, столешница Компактность, защита покрытия
Рейл с крючками Стена, шкаф Экономия места, удобный доступ
Горизонтальный органайзер Выдвижной ящик Аккуратность, безопасность
Мягкие прокладки Любое место Бюджетно и просто
Подвесная система Большая кухня Эстетично и функционально

Советы шаг за шагом

  1. Разделите посуду по типу. Отдельно храните сковородки, кастрюли и крышки.
  2. Проверьте состояние покрытия. Повреждённые экземпляры храните отдельно, чтобы не портить другие.
  3. Используйте защитные накладки. Особенно важно для тефлоновых моделей.
  4. Регулярно очищайте органайзеры. На них скапливается пыль и жир.
  5. Не перегружайте конструкции. Это уменьшает срок службы креплений.

А что если кухня маленькая?

Даже в ограниченном пространстве можно грамотно организовать хранение. Используйте внутренние дверцы шкафов - установите на них крючки или небольшие держатели. Можно также хранить сковородки в духовке, если она не используется ежедневно. Главное — постелить внутри мягкую подкладку.

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

