Как выбрать накопительный водонагреватель: 8 главных критериев
Накопительные водонагреватели давно стали привычным решением для квартир и частных домов. Их ценят за удобство, стабильное обеспечение горячей водой и простоту монтажа. Но перед покупкой стоит разобраться в особенностях работы, плюсах и минусах, а также в том, как правильно выбрать подходящую модель.
Как работают накопительные водонагреватели
В отличие от проточных систем, здесь нагрев воды происходит постепенно. Для этого используется встроенный ТЭН мощностью 1,2-3 кВт. Даже баки большого объёма (150-200 литров) не перегружают электросеть: потребляемая мощность редко превышает 2 кВт. Благодаря этому такие приборы можно использовать даже в квартирах со слабой проводкой.
Главное преимущество — возможность подключить сразу несколько точек водоразбора: кухня, ванная, душ. Горячей водой удобно пользоваться одновременно в разных помещениях.
Сравнение: накопительный и проточный водонагреватель
|Критерий
|Накопительный
|Проточный
|Мощность
|1,2-3 кВт
|5-12 кВт
|Нагрузка на электросеть
|Минимальная
|Высокая
|Кол-во точек водоразбора
|Несколько
|Обычно одна
|Размеры
|Габаритные баки 10-500 л
|Компактные
|Время нагрева
|От 20 минут до 8 часов
|Мгновенный нагрев
|Теплопотери
|Есть
|Нет
Советы шаг за шагом: как выбрать водонагреватель
-
Определите объём бака. Для одного человека хватит 30-50 литров, для семьи из 3-4 человек лучше взять от 80 до 150 литров. В продаже есть баки до 500 литров, но нужно учитывать: чем больше объём, тем выше теплопотери и вес.
-
Сравните время нагрева. Небольшой бак на 10 литров нагревается за 20-40 минут, а 200-литровый — за 5-8 часов. Чем мощнее ТЭН, тем быстрее нагрев.
-
Выберите материал внутреннего бака.
-
Эмалированная сталь — прочная и долговечная, но дороже.
-
Титановая эмаль — устойчивее к коррозии.
-
Стеклофарфор — не ржавеет, но чувствителен к перепадам температуры.
Дополнительную защиту обеспечивает магниевый анод.
-
-
Проверьте толщину теплоизоляции. Показатель R-8 соответствует слою около 2,5 см, R-16 — примерно 5 см. Чем выше R, тем меньше теплопотери.
-
Учтите место установки. Есть вертикальные и горизонтальные модели. В узкой ванной лучше вертикальная, а в нише или под потолком удобнее горизонтальная.
-
Определитесь со способом монтажа. Настенные подойдут для квартир, а напольные модели способны обеспечить горячей водой весь дом.
-
Выберите тип системы. Есть напорные (работают под давлением, подключаются к сети) и безнапорные (простые наливные, чаще открытого типа).
FAQ
Какой объём выбрать для семьи из 4 человек?
Оптимально 120-150 литров.
Сколько электроэнергии тратит бак на 100 литров?
При мощности ТЭНа 1,5-2 кВт полный нагрев занимает около 2-3 часов, что соответствует 3-6 кВт·ч.
Можно ли повесить бойлер на гипсокартонную перегородку?
Нет, лучше крепить на капитальную стену. Для лёгких конструкций подходят только модели малого объёма.
Накопительный водонагреватель — это экономичное решение для квартир и домов, позволяющее обеспечить стабильный запас горячей воды, но его выбор зависит от объёма бака, мощности тэна, материала и теплоизоляции; главным минусом остаются крупные размеры и долгое время нагрева.
