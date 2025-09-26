Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Водонагреватель
Водонагреватель
© Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 14:49

Как выбрать накопительный водонагреватель: 8 главных критериев

Накопительные водонагреватели: плюсы, минусы и параметры выбора

Накопительные водонагреватели давно стали привычным решением для квартир и частных домов. Их ценят за удобство, стабильное обеспечение горячей водой и простоту монтажа. Но перед покупкой стоит разобраться в особенностях работы, плюсах и минусах, а также в том, как правильно выбрать подходящую модель.

Как работают накопительные водонагреватели

В отличие от проточных систем, здесь нагрев воды происходит постепенно. Для этого используется встроенный ТЭН мощностью 1,2-3 кВт. Даже баки большого объёма (150-200 литров) не перегружают электросеть: потребляемая мощность редко превышает 2 кВт. Благодаря этому такие приборы можно использовать даже в квартирах со слабой проводкой.

Главное преимущество — возможность подключить сразу несколько точек водоразбора: кухня, ванная, душ. Горячей водой удобно пользоваться одновременно в разных помещениях.

Сравнение: накопительный и проточный водонагреватель

Критерий Накопительный Проточный
Мощность 1,2-3 кВт 5-12 кВт
Нагрузка на электросеть Минимальная Высокая
Кол-во точек водоразбора Несколько Обычно одна
Размеры Габаритные баки 10-500 л Компактные
Время нагрева От 20 минут до 8 часов Мгновенный нагрев
Теплопотери Есть Нет

Советы шаг за шагом: как выбрать водонагреватель

  1. Определите объём бака. Для одного человека хватит 30-50 литров, для семьи из 3-4 человек лучше взять от 80 до 150 литров. В продаже есть баки до 500 литров, но нужно учитывать: чем больше объём, тем выше теплопотери и вес.

  2. Сравните время нагрева. Небольшой бак на 10 литров нагревается за 20-40 минут, а 200-литровый — за 5-8 часов. Чем мощнее ТЭН, тем быстрее нагрев.

  3. Выберите материал внутреннего бака.

    • Эмалированная сталь — прочная и долговечная, но дороже.

    • Титановая эмаль — устойчивее к коррозии.

    • Стеклофарфор — не ржавеет, но чувствителен к перепадам температуры.
      Дополнительную защиту обеспечивает магниевый анод.

  4. Проверьте толщину теплоизоляции. Показатель R-8 соответствует слою около 2,5 см, R-16 — примерно 5 см. Чем выше R, тем меньше теплопотери.

  5. Учтите место установки. Есть вертикальные и горизонтальные модели. В узкой ванной лучше вертикальная, а в нише или под потолком удобнее горизонтальная.

  6. Определитесь со способом монтажа. Настенные подойдут для квартир, а напольные модели способны обеспечить горячей водой весь дом.

  7. Выберите тип системы. Есть напорные (работают под давлением, подключаются к сети) и безнапорные (простые наливные, чаще открытого типа).

FAQ

Какой объём выбрать для семьи из 4 человек?
Оптимально 120-150 литров.

Сколько электроэнергии тратит бак на 100 литров?
При мощности ТЭНа 1,5-2 кВт полный нагрев занимает около 2-3 часов, что соответствует 3-6 кВт·ч.

Можно ли повесить бойлер на гипсокартонную перегородку?
Нет, лучше крепить на капитальную стену. Для лёгких конструкций подходят только модели малого объёма.

Накопительный водонагреватель — это экономичное решение для квартир и домов, позволяющее обеспечить стабильный запас горячей воды, но его выбор зависит от объёма бака, мощности тэна, материала и теплоизоляции; главным минусом остаются крупные размеры и долгое время нагрева.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Современные газовые водонагреватели: КПД, электронный розжиг и системы безопасности сегодня в 15:08

Современные колонки и бойлеры: как газ делает воду дешёвой и горячей

Какие бывают газовые водонагреватели, чем отличаются проточные от накопительных и на что обратить внимание при установке?

Читать полностью » Белый уксус признан эффективным средством против накипи в утюгах — эксперты сегодня в 15:05

Коричневые пятна на одежде? Виноват утюг, а спасёт его обычный уксус

Утюг оставляет пятна и плюётся водой? Решение простое: белый уксус. Он убирает накипь и возвращает прибору нормальную работу.

Читать полностью » Ремонт электропроводки в квартире: замена алюминия на медь и расчет нагрузки сегодня в 14:58

Ремонт электропроводки: с чего начать и что обязательно учесть

Как правильно спроектировать и заменить электропроводку в квартире, на какие ошибки обращать внимание и почему нельзя экономить на безопасности?

Читать полностью » Ламинат или паркетная доска: в чем отличие и что выбрать для квартиры сегодня в 14:56

Ламинат или паркет: что выбрать для современной квартиры

Чем ламинат отличается от паркета, какие у него плюсы и минусы и почему он стал одним из самых популярных напольных покрытий?

Читать полностью » Виды шпаклевки: сухие и готовые составы для стен, потолков и фасадов сегодня в 14:34

Шпаклёвка: незаметный материал, без которого ремонт не состоится

Что выбрать — сухую или готовую шпаклёвку, как правильно наносить слои и какие ошибки могут испортить результат?

Читать полностью » Установка межкомнатной двери своими руками: порядок работ и важные нюансы сегодня в 14:32

Межкомнатная дверь своими руками: работа, которая выглядит сложнее, чем есть на самом деле

Узнайте, как правильно установить межкомнатную дверь своими руками, какие ошибки чаще всего совершают и в какой последовательности действовать.

Читать полностью » Виды теплого пола в квартире: водяной, кабельный и инфракрасный сегодня в 14:28

Водяной или электрический: какой тёплый пол подходит именно вашей квартире

Разбираем водяные и электрические тёплые полы: из чего состоит система, что можно класть под плитку и ламинат, какие ошибки приводят к перегреву и лишним расходам.

Читать полностью » Дефекты домов из бревен: частичная замена бревен и герметизация щелей сегодня в 14:24

Трещины, гниль и перекосы: главные враги деревянного дома

Дома из бревен подвержены гниению и трещинам. Узнайте, как вовремя выявить дефекты и какие технологии помогут продлить срок службы строения.

Читать полностью »

Новости
Туризм

В Анталье в отеле Transatlantik Hotel & SPA обрушился потолок в ресторане
Туризм

В Свердловской области турист неделю выживал в тайге среди волков и медведя — МЧС
Наука

Птицы формируют резкие границы стаи случайно — пояснил исследователь Энди Рейнольдс
Наука

Приматы появились в холодных условиях Северного полушария — заявил Хорхе Авария-Льяутурео
Туризм

Туристка из Подмосковья добилась через суд возврата средств за тур после ДТП
Туризм

Туроператоры: с 4 по 12 октября туры в ОАЭ дороже из-за школьных каникул
Авто и мото

Nissan отзывает 9200 автомобилей X-Trail e-POWER из-за дефекта генератора
Еда

Эксперт Челмакин: сильногазированная минералка ускоряет засолку огурцов до суток
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet