Как выбрать накопительный водонагреватель: 8 главных критериев

Накопительные водонагреватели давно стали привычным решением для квартир и частных домов. Их ценят за удобство, стабильное обеспечение горячей водой и простоту монтажа. Но перед покупкой стоит разобраться в особенностях работы, плюсах и минусах, а также в том, как правильно выбрать подходящую модель.

Как работают накопительные водонагреватели

В отличие от проточных систем, здесь нагрев воды происходит постепенно. Для этого используется встроенный ТЭН мощностью 1,2-3 кВт. Даже баки большого объёма (150-200 литров) не перегружают электросеть: потребляемая мощность редко превышает 2 кВт. Благодаря этому такие приборы можно использовать даже в квартирах со слабой проводкой.

Главное преимущество — возможность подключить сразу несколько точек водоразбора: кухня, ванная, душ. Горячей водой удобно пользоваться одновременно в разных помещениях.

Сравнение: накопительный и проточный водонагреватель

Критерий Накопительный Проточный Мощность 1,2-3 кВт 5-12 кВт Нагрузка на электросеть Минимальная Высокая Кол-во точек водоразбора Несколько Обычно одна Размеры Габаритные баки 10-500 л Компактные Время нагрева От 20 минут до 8 часов Мгновенный нагрев Теплопотери Есть Нет

Советы шаг за шагом: как выбрать водонагреватель

Определите объём бака. Для одного человека хватит 30-50 литров, для семьи из 3-4 человек лучше взять от 80 до 150 литров. В продаже есть баки до 500 литров, но нужно учитывать: чем больше объём, тем выше теплопотери и вес. Сравните время нагрева. Небольшой бак на 10 литров нагревается за 20-40 минут, а 200-литровый — за 5-8 часов. Чем мощнее ТЭН, тем быстрее нагрев. Выберите материал внутреннего бака. Эмалированная сталь — прочная и долговечная, но дороже.

Титановая эмаль — устойчивее к коррозии.

Стеклофарфор — не ржавеет, но чувствителен к перепадам температуры.

Дополнительную защиту обеспечивает магниевый анод. Проверьте толщину теплоизоляции. Показатель R-8 соответствует слою около 2,5 см, R-16 — примерно 5 см. Чем выше R, тем меньше теплопотери. Учтите место установки. Есть вертикальные и горизонтальные модели. В узкой ванной лучше вертикальная, а в нише или под потолком удобнее горизонтальная. Определитесь со способом монтажа. Настенные подойдут для квартир, а напольные модели способны обеспечить горячей водой весь дом. Выберите тип системы. Есть напорные (работают под давлением, подключаются к сети) и безнапорные (простые наливные, чаще открытого типа).

FAQ

Какой объём выбрать для семьи из 4 человек?

Оптимально 120-150 литров.

Сколько электроэнергии тратит бак на 100 литров?

При мощности ТЭНа 1,5-2 кВт полный нагрев занимает около 2-3 часов, что соответствует 3-6 кВт·ч.

Можно ли повесить бойлер на гипсокартонную перегородку?

Нет, лучше крепить на капитальную стену. Для лёгких конструкций подходят только модели малого объёма.

Накопительный водонагреватель — это экономичное решение для квартир и домов, позволяющее обеспечить стабильный запас горячей воды, но его выбор зависит от объёма бака, мощности тэна, материала и теплоизоляции; главным минусом остаются крупные размеры и долгое время нагрева.