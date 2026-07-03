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Простуда и опасности самолечения
Простуда и опасности самолечения
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:26

Лекарства в жару могут испортиться незаметно: ошибка с холодильником стоит дорого

В летний период владельцам домашних аптечек стоит пересмотреть условия хранения медикаментов, чтобы избежать их порчи под воздействием высокой температуры. Об этом NewsInfo рассказал директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

Эксперт пояснил, что критической ошибкой многих людей является стремление хранить все лекарства исключительно в холодильнике. Размещение таблеток и ампул в дверце холодильника может привести к нарушению стабильности химического состава некоторых медикаментов. Часто для восстановления организма после агрессивных лекарств требуется соблюдение четких условий хранения, поэтому важно придерживаться инструкции к конкретному продукту.

"На каждом препарате указаны температурные пределы, в которых следует его хранить. Есть разные группы препаратов. Одни требуют хранения в прохладных условиях в холодильнике, другие могут совершенно спокойно храниться в обычном помещении при комнатной температуре. Повышение температуры в пределах 25-30 градусов для большинства препаратов некритично", — отметил Беспалов.

При покупке средств важно уточнять у фармацевта специфику обращения с конкретным товаром. Неверный подход к выбору места хранения медикаментов опасен так же, как токсическая нагрузка на организм из-за неправильного приема добавок или витаминов. Температура — важный, но не единственный фактор сохранности состава.

"Если речь идет о препаратах специфичных, которые требуют соблюдения определенного температурного режима, их необходимо хранить в холодильнике. Вся информация об этом содержится в инструкциях, можно убедиться и посмотреть. Можно проконсультироваться при покупке у работника аптеки, у фармацевта или провизора. Хранить все в условиях холодильника не требуется, для каких-то препаратов это может иметь определенные негативные последствия", — пояснил эксперт.

По его словам, основное правило для большинства аптечных средств — содержание в сухом месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей. Ультрафиолетовое излучение значительно опаснее умеренного тепла и может спровоцировать распад действующих веществ.

Подобная осторожность требуется и при выборе препаратов для похудения, так как нарушение целостности упаковки или температурного режима делает их прием непредсказуемым. Также стоит помнить, что эффективность лечения напрямую зависит от соблюдения условий дозировки и хранения, что критично для поддержания иммунитета. При покупке медикаментов не стоит игнорировать рекомендации специалистов, а также важно помнить, что витамины из аптеки не заменяют сбалансированное питание.

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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