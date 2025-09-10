Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 23:25

Ванная как шкатулка с секретами: где спрятано пространство, которого никто не видит

Дизайнеры назвали тумбу под раковиной одним из главных способов хранения в ванной

Ванная комната — это не просто функциональное пространство, а место, где начинается и заканчивается день. Здесь важно не только удобство, но и атмосфера, которая помогает чувствовать себя комфортно. Хорошо продуманная система хранения способна преобразить интерьер, добавив ему аккуратности и стиля. Современные дизайнерские решения позволяют объединить эстетику с практичностью, создавая ощущение гармонии и уюта.

Скрытые системы хранения

Один из самых элегантных способов организовать хранение в ванной — использовать тумбу под раковиной. Чтобы мебель выглядела легко и не перегружала интерьер, ручки можно заменить на аккуратные выемки или механизмы push-to-open. В результате фасад выглядит цельным и лаконичным, а за ним скрывается достаточное количество места для всех необходимых мелочей. Такое решение подойдёт и для минималистичных интерьеров, и для более классических.

Зеркало с функцией хранения

Зеркала в ванной выполняют не только декоративную функцию — они визуально расширяют пространство и делают его светлее. Но если за зеркальной поверхностью разместить дополнительные полки, можно получить ещё и удобное место для хранения повседневных вещей. Особенно практично это решение в маленьких ванных: за счёт скрытых полок удаётся поддерживать порядок, не загромождая комнату лишними деталями.

Разделительные конструкции

В просторных ванных комнатах уместно использовать перегородки, которые не только разделяют зоны, но и служат местом для хранения. Узкий участок между двумя стенами можно превратить в шкаф или стеллаж, выбрав открытые или закрытые секции. Такая конструкция помогает разграничить влажные и сухие зоны без использования стеклянных перегородок или дверей, сохраняя при этом лёгкость интерьера.

Плюсы невысоких стен и подоконников

Если полноценная перегородка кажется слишком массивной, можно ограничиться низкой стеной, которая выполняет роль бортика или подоконника. На ней удобно хранить предметы первой необходимости или декоративные элементы. Особенно органично такое решение смотрится возле ванны или под окном. Несмотря на простоту, этот приём часто встречается в современных минималистичных интерьерах, подтверждая, что классические идеи не теряют своей актуальности.

Свободное пространство и центральные акценты

В больших помещениях отличным решением станет отдельно стоящая перегородка в центре комнаты. Она не нарушает ощущение пространства, но при этом создаёт дополнительную поверхность для полок и ниш. Благодаря этому сохраняется баланс между функциональностью и визуальной лёгкостью. Такой элемент помогает грамотно организовать планировку, делая ванную ещё более удобной.

Современный взгляд на ниши

Классический приём — ниши в стенах — сегодня обрёл новое звучание. Помимо стандартного размещения в душевой, их используют и в других зонах, чтобы подчеркнуть архитектуру помещения. Ниши могут быть как горизонтальными, так и вертикальными, занимая всю высоту стены. Это не только удобное решение для хранения, но и способ подчеркнуть уникальность интерьера, сделав даже небольшую деталь выразительной.

