Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Собака покусывает руку хозяина
Собака покусывает руку хозяина
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 20:18

Маленький хищник в доме: вот что на самом деле значит, когда щенок грызёт всё подряд

Нельзя наказывать щенка за укусы

Щенки познают мир зубами. Это естественно, но временами раздражает — особенно когда очередная пара носков оказывается в клочья. Пока питомец не научится контролировать силу укуса, нужно направлять его поведение. Ни один щенок не рождается с пониманием того, что кусаться нельзя — это часть обучения и социализации.

Почему щенки кусаются

Щенки используют рот, чтобы исследовать всё вокруг. Это не проявление агрессии, а способ понять, что безопасно, что вкусно, а что просто интересно. Во время смены зубов они также испытывают зуд дёсен, и жевание помогает его снять. Поэтому важно не ругать питомца, а дать ему безопасные варианты для укуса.

Эффективные движения и приёмы, чтобы отучить щенка кусаться

1. Дайте подходящие игрушки для жевания

Жевание помогает не только снять напряжение, но и развивать челюсти. Подберите:
• резиновые игрушки с текстурой;
• канаты, узлы, кольца;
• безопасные кости из прессованной кожи или нейлона.

Выбирайте изделия, предназначенные именно для щенков — они мягче и безопаснее. Если щенок будет направлять энергию в правильные предметы, интерес к вашим рукам и мебели снизится.

2. Не предлагайте руки в качестве игрушки

Иногда люди играют с собакой, давая кусать ладони или пальцы. Это ошибка: щенок усваивает, что руки — допустимая цель. Позже он просто не поймёт, почему вы вдруг начали ругаться за то, что сами позволяли. Будьте последовательны — не давайте щенку поводов думать, что человеческая кожа подходит для игры.

3. Играйте на полу

Когда игрушка лежит на диване, щенок может начать кусать и мебель. Лучше перенести все игры на пол. Там он сосредоточится на игрушках и не будет перенаправлять укусы на предметы вокруг. Это также формирует полезную привычку — не брать еду из рук. Если вы кормите его с ладони, велик риск, что при возбуждении он случайно укусит вас.

4. Заменяйте "нельзя" на действие

Крики и наказания редко работают. Лучше переключать внимание. Когда щенок тянется укусить вас, спокойно дайте ему игрушку. Как только он начнёт грызть её вместо руки, похвалите и при необходимости угостите лакомством.

"Вознаграждая нужное поведение, вы создаёте устойчивую привычку", — пояснила кинолог Марина Лебедева.

5. Держите единую линию поведения

Все члены семьи должны действовать одинаково. Если один запрещает кусаться, а другой позволяет играть с руками, собака запутается. Последовательность ускоряет процесс обучения.

Советы шаг за шагом

  1. Наблюдайте, когда и почему щенок кусается — от скуки, переизбытка энергии или зуда дёсен.

  2. Подготовьте несколько разных игрушек и чередуйте их каждые пару дней, чтобы не наскучили.

  3. Используйте команду "нельзя" спокойным, уверенным голосом, затем дайте альтернативу.

  4. При укусе резко прекратите игру и отвернитесь — так щенок поймёт, что кусание лишает внимания.

  5. Возобновите игру только после того, как он успокоится.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: кричать или бить питомца.
Последствие: щенок пугается, теряет доверие, может начать кусаться из-за страха.
Альтернатива: сохраняйте спокойствие и перенаправляйте поведение с помощью игрушек.

Ошибка: позволять кусать руки "из любви".
Последствие: взрослая собака продолжит делать то же самое.
Альтернатива: играть только через игрушки и канаты.

Ошибка: игнорировать укусы, считая это "милым".
Последствие: закрепление нежелательного поведения.
Альтернатива: мягко, но последовательно прекращать игру при каждом укусе.

А что если… кусание связано с тревогой?

Иногда щенок грызёт не от скуки, а потому что нервничает. В этом случае помогут долгие прогулки, режим сна и кормления, а также спокойная атмосфера в доме. Излишняя энергия или стресс легко превращаются в укусы — важно вовремя перенаправить её.

FAQ

1. Сколько длится период, когда щенки кусаются?
Обычно до 5-6 месяцев, пока полностью не сменятся зубы.

2. Какие игрушки лучше подходят для щенка?
Резиновые или тканевые, достаточно прочные, но не слишком твёрдые, чтобы не повредить дёсны.

3. Что делать, если щенок кусает детей?
Прекратить игру, отвести внимание щенка на игрушку. Детям важно объяснить, что нельзя дразнить животное руками или ногами.

Мифы и правда

Миф: щенок кусается, потому что злится.
Правда: чаще всего это игра или зуд от смены зубов.

Миф: со временем само пройдёт.
Правда: без обучения поведение закрепится и перейдёт во взрослый возраст.

Миф: наказание — лучший способ отучить.
Правда: щенок учится через поощрение, а не страх.

3 интересных факта

  1. Щенки рождаются без зубов, но уже к восьмой неделе у них около 28 острых молочных зубов.

  2. У собак обоняние примерно в 40 раз чувствительнее человеческого — запахи могут усиливать возбуждение.

  3. На смену молочным зубам приходит 42 постоянных, и именно в этот период щенки грызут особенно активно.

Исторический контекст

В XIX веке появились первые методики дрессировки, основанные не на наказаниях, а на позитивном подкреплении. Сегодня этот подход используют кинологи по всему миру: он помогает воспитать уравновешенную, преданную собаку, избегающую агрессивных привычек.

Научить щенка не кусаться — это не борьба, а процесс воспитания доверия и взаимопонимания. Терпение, последовательность и ласка сделают из него спокойного, уверенного спутника.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кошка способна приземлиться на лапы, но это не гарантирует отсутствие травм сегодня в 14:33
Спасти кота от падения — проще, чем кажется: действенные методы защиты

Летом кошки особенно часто выпадают из окон. Как предотвратить опасные "полёты" и что делать, если несчастье всё же случилось?

Читать полностью » Питомцам на природе нужна защита от жары и паразитов сегодня в 14:16
Тайные убежища домашних животных: где они прячутся на природе

Где питомцам лучше всего отдыхать летом? Топ-5 мест, которые выбирают кошки и собаки на даче — от грядок до мангала.

Читать полностью » Прямой взгляд у кошек означает вызов сегодня в 13:35
Ваш кот говорит люблю, но вы не понимаете: 3 главных сигнала привязанности

Как кошки признаются в любви? В Международный день кошек рассказываем о "кошачьих поцелуях" и других невербальных сигналах привязанности.

Читать полностью » Земля может быть смертельно опасна для питомцев сегодня в 13:13
Земля в миске питомца: как распознать болезнь на ранней стадии

Почему кошки и собаки иногда едят землю? Разбираем причины — от любопытства до болезней — и способы отучить питомца от опасной привычки.

Читать полностью » Длительное пребывание в жару может привести к перегреву собаки сегодня в 12:45
Ваш пёс загорает на солнце? Вот что происходит с его кожей, о чём молчат хозяева

Любят ли собаки загорать и опасно ли для них солнце? Разбираем влияние ультрафиолета, риски ожогов и правила безопасных прогулок.

Читать полностью » Чёрный русский терьер отличается крупными размерами и запоминающейся внешностью сегодня в 12:22
От охраны до семьи: как служебная собака стала лучшим другом

Какая собака была выведена по приказу Сталина? История создания русского чёрного терьера, его особенности и роль в жизни семьи.

Читать полностью » Учёные: численность жирафов в дикой природе сократилась до 97 тысяч особей сегодня в 11:48
Узор, который читается как карта: шкура жирафа хранит тайны его рода

Жирафы скрывают множество удивительных особенностей: от «песен» по ночам до уникальных пятен на коже. Их история и будущее — куда сложнее, чем кажется.

Читать полностью » Экологи напомнили о роли дельфинов в сохранении морских экосистем сегодня в 10:42
Спят половиной мозга, кайфуют от иглобрюхов и воюют на службе у человека: кто такие дельфины на самом деле

Дельфины удивляют наукой и культурой: у них есть имена, свои традиции и даже клубы по интересам. Хотите узнать больше?

Читать полностью »

Новости
Наука
Найдены останки рептилии, которая жила 241–244 миллиона лет назад
Еда
В кулинарии свеклу используют для борща, салатов, хумуса, ризотто и даже тортов
Авто и мото
ГАИ напомнила, за какие виды подсветки можно лишиться прав
Наука
В Зальцбурге найден бронзовый таран II века
Красота и здоровье
Клинические исследования подтвердили пользу гуаша при болях в шее и спине
Авто и мото
Sony начнёт отключать онлайн-функции PlayStation 4 весной 2026 года
Дом
Луковый сок помогает очистить окна и отпугнуть насекомых
Спорт и фитнес
Креветочные приседания помогают развить силу и стабильность коленей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet