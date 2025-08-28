Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 6:22

Кулинарный критик на поводке: почему собаки пробуют всё подряд на улице

Ветеринары предупредили: собака может отравиться, подбирая еду на улице

Многие владельцы собак сталкиваются с одной и той же проблемой: питомец постоянно пытается подобрать что-то во время прогулки. На первый взгляд это может показаться безобидным, но на деле привычка таит в себе серьёзные риски для здоровья животного.

Почему собака ест всё подряд?

Инстинкт выживания, доставшийся от диких предков, и острое обоняние делают любую найденную еду крайне привлекательной. Важно понимать: собака делает это не от голода. Даже сытые питомцы тянутся к объедкам, скорее из любопытства и желания исследовать мир.

Чем это опасно?

  • Отравление испорченными продуктами.

  • Заглатывание пластиковых или костяных обломков → кишечная непроходимость.

  • Заражение глистами и инфекциями.

Лечение таких случаев обходится дорого, а иногда требует операции. Поэтому профилактика — лучший способ защитить питомца и сберечь ваши нервы и кошелёк.

Как предотвратить привычку у щенка

Щенков легче всего отучить:

  • кормите только из миски, никогда не позволяя подбирать упавшие куски;

  • не давайте еды со стола;

  • закрепляйте правило: "всё вкусное только от хозяина".

Что делать, если собака уже взрослая

Перевоспитание займёт больше времени, но реально. Главное — последовательность и терпение.

  • Команда "Фу!" — базовый запрет, отрабатывайте её дома и на улице.

  • Команда "Оставь" — помогает заставить собаку бросить то, что уже попало в пасть.

  • Команда "Рядом" — улучшает контроль на прогулке.

Всегда используйте позитивное подкрепление: за игнорирование уличной еды поощряйте лакомством.

Приёмы во время прогулок

  • Держите с собой любимые вкусняшки.

  • Если собака прошла мимо "находки" — сразу дайте поощрение.

  • Никогда не делайте исключений ("сегодня можно, завтра нельзя").

Так питомец поймёт: всё самое вкусное — только из рук хозяина.

Важность питания

Иногда постоянный интерес к еде на улице связан с несбалансированным рационом. Если шерсть стала тусклой, кожа сухой, а собака вялая — стоит обсудить с ветеринаром корректировку корма и витаминные добавки.

Отучить собаку подбирать еду на улице реально. Но это требует времени, терпения и последовательности. В награду вы получите спокойные прогулки и уверенность, что питомец в безопасности.

