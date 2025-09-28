Потолок, который меняет пространство: секрет популярности подвесных конструкций
Керамогранит за последние годы стал одним из самых востребованных материалов для ремонта квартир и домов. Его ценят за прочность, устойчивость к износу и богатство фактур. Если раньше основным облицовочным решением была керамическая плитка, то сегодня керамогранит всё чаще выбирают как для пола, так и для стен.
Почему керамогранит набрал популярность
До конца 1970-х годов в отделке использовалась в основном керамическая плитка. Перелом произошёл в 1978 году в Италии, где впервые выпустили керамогранит. Материал быстро завоевал рынок, а с появлением отечественных фабрик стал доступнее по цене.
Сегодня керамогранит активно применяют:
- в жилых помещениях — кухнях, коридорах, гостиных;
- в коммерческих зонах — торговых центрах, холлах, офисах;
- для наружной отделки фасадов и террас.
Особенно популярен напольный керамогранит Kerama Marazzi, сочетающий традиционное итальянское качество с доступной стоимостью.
Современные технологии производства
Керамогранит получают путём прессования глины с добавками и однократного обжига. Однако на этом процесс не заканчивается: используются дополнительные методы обработки, которые делают коллекции разнообразными.
- Полирование - поверхность становится глянцевой и гладкой.
- Сатинирование - мягкий блеск с бархатистым эффектом.
- Структурирование - создание фактуры под дерево, паркет, кожу или ткань.
- Ректификация - обрезка краёв для идеальной геометрии и минимальных швов.
Благодаря этим технологиям керамогранит подходит не только для полов, но и для стен, что особенно востребовано в современных интерьерах.
Сравнение керамогранита и плитки
|Характеристика
|Керамическая плитка
|Керамогранит
|Прочность
|Средняя, подвержена сколам
|Очень высокая
|Износостойкость
|Со временем появляются "дорожки"
|Минимальная истираемость
|Влагостойкость
|Высокая
|Максимальная
|Внешний вид
|Ограниченный выбор
|Фактура дерева, камня, кожи
|Цена
|Дешевле
|Дороже, но долговечнее
Преимущества керамогранита
- долговечность — служит десятилетиями без потери внешнего вида;
- устойчивость к механическим повреждениям;
- влагонепроницаемость, что делает его идеальным для санузлов и кухонь;
- разнообразие дизайнов: от имитации мрамора до текстиля;
- устойчивость к перепадам температур.
Керамогранит — это практичное и эстетичное решение для современного ремонта. Он объединяет в себе красоту плитки и надёжность камня, обеспечивая долговечность покрытия и широкий выбор дизайнерских решений. Благодаря новым технологиям производства он стал доступен, универсален и заслуженно занимает лидирующие позиции среди отделочных материалов.
