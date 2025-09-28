Потолок, который меняет пространство: секрет популярности подвесных конструкций

Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Александров Опубликована сегодня в 22:18

Керамогранит в ремонте квартиры: преимущества и особенности материала

Керамогранит за последние годы стал одним из самых востребованных материалов для ремонта квартир и домов. Его ценят за прочность, устойчивость к износу и богатство фактур. Если раньше основным облицовочным решением была керамическая плитка, то сегодня керамогранит всё чаще выбирают как для пола, так и для стен.

Почему керамогранит набрал популярность

До конца 1970-х годов в отделке использовалась в основном керамическая плитка. Перелом произошёл в 1978 году в Италии, где впервые выпустили керамогранит. Материал быстро завоевал рынок, а с появлением отечественных фабрик стал доступнее по цене.

Сегодня керамогранит активно применяют:

  • в жилых помещениях — кухнях, коридорах, гостиных;
  • в коммерческих зонах — торговых центрах, холлах, офисах;
  • для наружной отделки фасадов и террас.

Особенно популярен напольный керамогранит Kerama Marazzi, сочетающий традиционное итальянское качество с доступной стоимостью.

Современные технологии производства

Керамогранит получают путём прессования глины с добавками и однократного обжига. Однако на этом процесс не заканчивается: используются дополнительные методы обработки, которые делают коллекции разнообразными.

  • Полирование - поверхность становится глянцевой и гладкой.
  • Сатинирование - мягкий блеск с бархатистым эффектом.
  • Структурирование - создание фактуры под дерево, паркет, кожу или ткань.
  • Ректификация - обрезка краёв для идеальной геометрии и минимальных швов.

Благодаря этим технологиям керамогранит подходит не только для полов, но и для стен, что особенно востребовано в современных интерьерах.

Сравнение керамогранита и плитки

Характеристика Керамическая плитка Керамогранит
Прочность Средняя, подвержена сколам Очень высокая
Износостойкость Со временем появляются "дорожки" Минимальная истираемость
Влагостойкость Высокая Максимальная
Внешний вид Ограниченный выбор Фактура дерева, камня, кожи
Цена Дешевле Дороже, но долговечнее

Преимущества керамогранита

  • долговечность — служит десятилетиями без потери внешнего вида;
  • устойчивость к механическим повреждениям;
  • влагонепроницаемость, что делает его идеальным для санузлов и кухонь;
  • разнообразие дизайнов: от имитации мрамора до текстиля;
  • устойчивость к перепадам температур.

Керамогранит — это практичное и эстетичное решение для современного ремонта. Он объединяет в себе красоту плитки и надёжность камня, обеспечивая долговечность покрытия и широкий выбор дизайнерских решений. Благодаря новым технологиям производства он стал доступен, универсален и заслуженно занимает лидирующие позиции среди отделочных материалов.

