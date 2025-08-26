Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
стоунхендж
© Wikipedia by simonwakefield is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 21:13

Тайна Стоунхенджа раскрыта: коровий зуб указал на древний путь из Уэльса

Представьте: один-единственный зуб коровы, пролежавший в земле пять тысячелетий, рассказал учёным о грандиозном путешествии, которое изменило наше представление о древней Британии. Этот крошечный артефакт, найденный почти сто лет назад у входа в Стоунхендж, стал ключом к разгадке одной из величайших инженерных операций каменного века.

Находка, которая ждала своего часа

Ещё в 1924 году археологи обнаружили у южного входа в Стоунхендж челюстную кость коровы. Она была аккуратно уложена и датировалась периодом между 2995 и 2900 годами до нашей эры — временем, когда только начиналось строительство легендарного круга. Почему именно это животное удостоилось такого почётного места? Ответ на этот вопрос удалось найти только сейчас.

Современные технологии позволили провести уникальный анализ. Исследователи из Британской геологической службы, Кардиффского университета и Университетского колледжа Лондона разрезали третий коренной зуб коровы на девять тонких слоёв и изучили их с помощью мультиизотопного метода.

Вот что показало исследование:

  • изотопы кислорода указали на шестимесячный период роста — от зимы до лета.
  • углеродный анализ выявил сезонные изменения в питании: зимой — лесной корм, летом — пастбищный.
  • стронций подтвердил, что пища поступала из разных геологических зон.

Но самое интересное ждало впереди.

Путь из Уэльса: свинцовая подпись

Анализ изотопов свинца выявил необычные скачки в составе, которые соответствовали палеозойским породам Уэльса — тем самым, из которых состоят знаменитые голубые камни Стоунхенджа. Это стало первым прямым доказательством связи между перемещением скота и транспортировкой мегалитов.

"Это исследование выявило беспрецедентные подробности шести месяцев жизни коровы, предоставив первое свидетельство перемещения скота из Уэльса, а также задокументировав изменения в рационе питания и жизненные события, произошедшие около 5000 лет назад. Фрагмент одного коровьего зуба поведал нам необычайную историю", — объясняет профессор Джейн Эванс из BGS.

Не просто корова: открытие, которое меняет всё

Учёные пошли ещё дальше. Необычная свинцовая сигнатура навела на мысль о физиологическом стрессе — возможно, беременности. Чтобы проверить гипотезу, специалисты из Манчестерского университета применили пептидные методы определения пола. Результат: с высокой вероятностью это была самка, вероятно, беременная или кормящая.

"Это исследование позволило получить принципиально новые сведения о биографии этой загадочной коровы, останки которой были захоронены в столь важном месте у входа в Стоунхендж. Оно предоставляет беспрецедентные новые сведения о далёком происхождении животного и трудном пути, который оно проделало", — отметил профессор Ричард Мэджвик из Кардиффского университета.

Стоунхендж и Уэльс: древние связи

Это открытие идеально согласуется с недавними археологическими данными. Уже известно, что голубые камни Стоунхенджа добывались в карьерах холмов Пресели в Пембрукшире — более чем в 240 километрах от памятника. Но как их перевозили? Теперь есть прямое доказательство: скот, и особенно выносливые коровы, могли играть ключевую роль в этой грандиозной логистической операции.

"Это ещё одно захватывающее доказательство связи Стоунхенджа с юго-западным Уэльсом, откуда происходят его голубые камни. Это наводит на интригующую мысль о том, что камни перевозили с помощью скота", — пояснил профессор Майкл Паркер Пирсон из Университетского колледжа Лондона.

Перевозка беременной коровы на такое расстояние — непростое решение даже сегодня. В неолите скот был настоящим богатством: его использовали для молока, работы и, в конечном счёте, мяса. То, что животных везли за сотни километров, говорит о невероятной организации и сотрудничестве между общинами.

Раскопки в Даррингтон-Уоллс — поселении, связанном со Стоунхенджем — уже показывали, что здесь проводились масштабные пиршества с участием скота со всей Британии. Новые данные подтверждают: сеть обмена и cooperation простиралась до Уэльса.

Заключение: один артефакт — целый мир

Аккуратное размещение останков коровы у входа в Стоунхендж говорит о её особом статусе. Возможно, это было символическое захоронение в честь успешного завершения перевозки камней или дань уважения общинам, которые предоставили скот для этой миссии.

Современная наука продолжает удивлять: то, что раньше было просто костью, сегодня становится окном в прошлое. Этот скромный коровий зуб не только раскрыл инженерные тайны Стоунхенджа, но и напомнил нам о сложных социальных связях, амбициях и сотрудничестве людей, живших пять тысяч лет назад.

