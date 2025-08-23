Тайна коровьего зуба из Стоунхенджа: как 400-летний свинец раскрыл секреты древних строителей

Зуб из коровьей челюсти, намеренно помещенной у входа в Стоунхендж при его основании в период с 2995 по 2900 год до н. э., стал новым доказательством транспортировки камней на расстояние около 200 км из Уэльса на равнину Солсбери. Это открытие проливает свет на сложные логистические операции, необходимые для строительства этого древнего монумента, и на роль животных в этом процессе. Анализ зуба предоставил новые подробности о жизни коровы и её связи со Стоунхенджем.

Подробности анализа третьего моляра вышли в Journal of Archaeological Science. Он показал, что животное родилось в Уэльсе, что подтверждает теорию об использовании крупного рогатого скота для перевозки огромных камней через всю страну. Анализ изотопов свинца и стронция в зубе позволил ученым определить происхождение животного и его рацион, что стало ключевым доказательством связи с Уэльсом.

Резкие колебания концентрации изотопов свинца: беременность и использование старого свинца

Исследователи из Британской геологической службы (BGS), Кардиффского университета и Университетского колледжа Лондона (UCL) обнаружили резкие колебания концентрации изотопов свинца в конце зимы — весной.

На фоне плавных изменения уровня стронция это может указывать на мобилизацию ресурсов коровьим организмом во время беременности. Иными словами, буренка использовала старый свинец, накопленный в ее скелете в регионе с палеозойскими породами вроде найденных в Уэльсе голубых камней раньше, чем она оказалась в Стоунхендже.

Жизнь в Уэльсе: палеозойские породы и связь со Стоунхенджем

"Это говорит нам о том, что очень рано в своей жизни она включила свинец в свой скелет, и этот свинец происходил из древних палеозойских пород возрастом более 400 миллионов лет. Такие типы пород в основном встречаются в Британии в Уэльсе, который является ближайшим источником, а также в Озерном крае и Шотландии", — объясняет профессор Джейн Эванс из BGS.

Это предполагает, что жизнь найденного в Уилтшире животного началась в другом месте. Оно должно было пастись какое-то время на более древних породах, и очевидный вывод, учитывая его связь со Стоунхенджем, заключается в том, что Уэльс может быть вероятным местом происхождения коровы в ранний период жизни.

Место находки челюсти "в очень специфической части древнейшей кольцевой структуры Стоунхенджа" предполагает какой-то ритуальный контекст, полагает исследовательница. Это поднимает резонные вопросы о цели перевозки коровы.

До недавнего времени археологи не находили свидетельств использования крупного рогатого скота в качестве вьючных животных в неолите, но более позднее исследование установило, что строение копыт может указывать на такую работу, добавляет она: "Это хорошо вписывается в эту версию".

Волы и впечатляющая логистика: кормежка и трудоемкий процесс транспортировки

Даже если сама корова не была задействована в грузоперевозках, эту роль могли выполнять связанные с нею волы.

"Я не знаю, сколько времени нужно, чтобы тащить камни из Уэльса в Стоунхендж, но это наверняка трудоемкий процесс. Нужна впечатляющая логистика, в том числе кормежка", — говорит Эванс.

Транспортировка огромных камней на такое расстояние требовала значительных ресурсов и организации.

Изотопы углерода показали, что рацион коровы менялся в зависимости от сезона: зимой — лесной корм, летом — пастбища. Судя по изотопам стронция, сезонные источники пищи поступали из разных геологических районов, что предполагает либо сезонные перемещения буренки, либо завоз корма для ее питания. Разнообразие рациона свидетельствует о заботе о животном и его важности для строителей Стоунхенджа.

Значение для строителей Стоунхенджа: связь с юго-западным Уэльсом

Хотя челюсть найдена в Стоунхендже, неясно, прибыла ли корова на место живой или ее останки были доставлены туда для захоронения. Однако вполне возможно, что животное имело значение для строителей Стоунхенджа на самом раннем этапе его возведения, считают ученые. Это "еще одно убедительное доказательство связи Стоунхенджа с юго-западным Уэльсом" поддерживает "любопытную возможность, что крупный рогатый скот помогал перетаскивать камни", заметил археолог Майкл Паркер Пирсон из UCL.

"Раскрыты беспрецедентные новые подробности о далеком происхождении животного и о трудном пути, который оно проделало. Часто в исследованиях крупных археологических памятников фигурируют грандиозные повествования, но этот подробный биографический подход к одному животному открывает совершенно новую грань истории Стоунхенджа", — подытожил Ричард Мэджвик, профессор археологии в Кардиффе.

Интересные факты о Стоунхендже и его строительстве

Стоунхендж был построен в несколько этапов, начиная примерно с 3000 г. до н. э.

Голубые камни Стоунхенджа весят до 4 тонн каждый и были доставлены из Уэльса, находящегося примерно в 200 км от равнины Солсбери.

Назначение Стоунхенджа до сих пор остается предметом споров, но предполагается, что он мог служить для религиозных церемоний, астрономических наблюдений или захоронений.

В заключение, обнаружение зуба из коровьей челюсти в Стоунхендже и его подробный анализ предоставили ценные сведения о строительстве этого древнего монумента и роли животных в этом процессе. Результаты исследования подтверждают теорию о транспортировке камней из Уэльса с помощью скота и открывают новые горизонты для изучения истории Стоунхенджа.