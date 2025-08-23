Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Древний зуб ископаемого
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:01

Тайна коровьего зуба из Стоунхенджа: как 400-летний свинец раскрыл секреты древних строителей

Зуб коровы из Стоунхенджа подтвердил теорию о транспортировке камней из Уэльса

Зуб из коровьей челюсти, намеренно помещенной у входа в Стоунхендж при его основании в период с 2995 по 2900 год до н. э., стал новым доказательством транспортировки камней на расстояние около 200 км из Уэльса на равнину Солсбери. Это открытие проливает свет на сложные логистические операции, необходимые для строительства этого древнего монумента, и на роль животных в этом процессе. Анализ зуба предоставил новые подробности о жизни коровы и её связи со Стоунхенджем.

Подробности анализа третьего моляра вышли в Journal of Archaeological Science. Он показал, что животное родилось в Уэльсе, что подтверждает теорию об использовании крупного рогатого скота для перевозки огромных камней через всю страну. Анализ изотопов свинца и стронция в зубе позволил ученым определить происхождение животного и его рацион, что стало ключевым доказательством связи с Уэльсом.

Резкие колебания концентрации изотопов свинца: беременность и использование старого свинца

Исследователи из Британской геологической службы (BGS), Кардиффского университета и Университетского колледжа Лондона (UCL) обнаружили резкие колебания концентрации изотопов свинца в конце зимы — весной.

На фоне плавных изменения уровня стронция это может указывать на мобилизацию ресурсов коровьим организмом во время беременности. Иными словами, буренка использовала старый свинец, накопленный в ее скелете в регионе с палеозойскими породами вроде найденных в Уэльсе голубых камней раньше, чем она оказалась в Стоунхендже.

Жизнь в Уэльсе: палеозойские породы и связь со Стоунхенджем

"Это говорит нам о том, что очень рано в своей жизни она включила свинец в свой скелет, и этот свинец происходил из древних палеозойских пород возрастом более 400 миллионов лет. Такие типы пород в основном встречаются в Британии в Уэльсе, который является ближайшим источником, а также в Озерном крае и Шотландии", — объясняет профессор Джейн Эванс из BGS.

Это предполагает, что жизнь найденного в Уилтшире животного началась в другом месте. Оно должно было пастись какое-то время на более древних породах, и очевидный вывод, учитывая его связь со Стоунхенджем, заключается в том, что Уэльс может быть вероятным местом происхождения коровы в ранний период жизни.

Место находки челюсти "в очень специфической части древнейшей кольцевой структуры Стоунхенджа" предполагает какой-то ритуальный контекст, полагает исследовательница. Это поднимает резонные вопросы о цели перевозки коровы.

До недавнего времени археологи не находили свидетельств использования крупного рогатого скота в качестве вьючных животных в неолите, но более позднее исследование установило, что строение копыт может указывать на такую работу, добавляет она: "Это хорошо вписывается в эту версию".

Волы и впечатляющая логистика: кормежка и трудоемкий процесс транспортировки

Даже если сама корова не была задействована в грузоперевозках, эту роль могли выполнять связанные с нею волы.

"Я не знаю, сколько времени нужно, чтобы тащить камни из Уэльса в Стоунхендж, но это наверняка трудоемкий процесс. Нужна впечатляющая логистика, в том числе кормежка", — говорит Эванс.

Транспортировка огромных камней на такое расстояние требовала значительных ресурсов и организации.

Изотопы углерода показали, что рацион коровы менялся в зависимости от сезона: зимой — лесной корм, летом — пастбища. Судя по изотопам стронция, сезонные источники пищи поступали из разных геологических районов, что предполагает либо сезонные перемещения буренки, либо завоз корма для ее питания. Разнообразие рациона свидетельствует о заботе о животном и его важности для строителей Стоунхенджа.

Значение для строителей Стоунхенджа: связь с юго-западным Уэльсом

Хотя челюсть найдена в Стоунхендже, неясно, прибыла ли корова на место живой или ее останки были доставлены туда для захоронения. Однако вполне возможно, что животное имело значение для строителей Стоунхенджа на самом раннем этапе его возведения, считают ученые. Это "еще одно убедительное доказательство связи Стоунхенджа с юго-западным Уэльсом" поддерживает "любопытную возможность, что крупный рогатый скот помогал перетаскивать камни", заметил археолог Майкл Паркер Пирсон из UCL.

"Раскрыты беспрецедентные новые подробности о далеком происхождении животного и о трудном пути, который оно проделало. Часто в исследованиях крупных археологических памятников фигурируют грандиозные повествования, но этот подробный биографический подход к одному животному открывает совершенно новую грань истории Стоунхенджа", — подытожил Ричард Мэджвик, профессор археологии в Кардиффе.

Интересные факты о Стоунхендже и его строительстве

Стоунхендж был построен в несколько этапов, начиная примерно с 3000 г. до н. э.
Голубые камни Стоунхенджа весят до 4 тонн каждый и были доставлены из Уэльса, находящегося примерно в 200 км от равнины Солсбери.
Назначение Стоунхенджа до сих пор остается предметом споров, но предполагается, что он мог служить для религиозных церемоний, астрономических наблюдений или захоронений.

В заключение, обнаружение зуба из коровьей челюсти в Стоунхендже и его подробный анализ предоставили ценные сведения о строительстве этого древнего монумента и роли животных в этом процессе. Результаты исследования подтверждают теорию о транспортировке камней из Уэльса с помощью скота и открывают новые горизонты для изучения истории Стоунхенджа.

Кратеры на спутнике Юпитера могут указывать на следы темной материи сегодня в 6:13

Спутник Юпитера хранит загадку Вселенной: ледяные следы, которые перевернут науку

Учёные предложили использовать кратеры Ганимеда как следы массивных частиц тёмной материи. Миссии Europa Clipper и JUICE могут подтвердить эту гипотезу, открыв новую эру в изучении загадочной субстанции.

Читать полностью » Тираннозавр против аллозавра: 3D-исследование раскрыло разные стратегии убийства сегодня в 5:28

Тираннозавр рвал, аллозавр крошил: новые данные о стратегии укуса хищных динозавров

Исследование Бристольского университета выявило: гигантские хищные динозавры использовали уникальные стратегии укуса. Тираннозавр дробил кости, аллозавр рвал плоть, а мелкие тероподы кусались сильнее гигантов – это переворачивает представления о древних экосистемах.

Читать полностью » Биосфера под угрозой: индекс риска дестабилизации экосистем достиг 38% сегодня в 5:13

От XVI века до наших дней: цифры, заставляющие пересмотреть климатическую политику

Новое исследование PIK и Венского университета показало: 60% суши уже вышли за границы экологической безопасности из-за сельского хозяйства. Учёные предупреждают о критическом снижении фотосинтеза и предлагают срочные меры защиты биосферы.

Читать полностью » Астрономы: сегодня в 4:26

Земля останется без Луны на одну ночь: 23 августа она будет по особенному темной

Редкая 2чёрная луна" укроет небо 23 августа. Что это за явление и какие тайны Млечного Пути можно будет увидеть в эти ночи?

Читать полностью » Астроном Горалек: жители городов смогут наблюдать сближение Венеры и Юпитера сегодня в 3:27

Сближение планет станет событием года — а за ним последует ещё кое-что неожиданное

Небо готовит зрелище, которое смогут увидеть даже жители городов: сближение Венеры и Юпитера и другие редкие явления подарят уникальный опыт.

Читать полностью » Астроном Шохруз Кахаров: комета 3I/ATLAS стала третьим межзвёздным объектом в Солнечной системе сегодня в 2:33

Загадочный объект пролетел через Солнечную систему — такого не ждали даже астрономы

Учёные проследили происхождение трёх межзвёздных объектов, посетивших Солнечную систему, и выяснили, что они принадлежат к разным эпохам Галактики.

Читать полностью » Австралийский профессор Абрам: при потеплении ниже 2°C начнётся утрата ледников Антарктики сегодня в 1:36

Антарктика рушится на глазах: миру грозит катастрофа, но не все понимают масштаб

Новое исследование предупреждает: Антарктида теряет лёд рекордными темпами, а судьба пингвинов и мирового океана зависит от решений человечества.

Читать полностью » Археологи США обнаружили редкий эмбрион динозавра в яйце позднего мела — исследование Университета Северной Каролины сегодня в 0:27

Яйцо пролежало 83 миллиона лет — то, что нашли внутри, повергло в шок

В США нашли яйцо динозавра с идеально сохранившимся эмбрионом. Находка может раскрыть тайны климата и эволюции, скрытые 83 миллиона лет.

Читать полностью »

