камень
камень
© https://commons.wikimedia.org by Xauxa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:21

Камни из ниоткуда: зачем древние люди тащили их за десятки километров

2,6 млн лет: находка в Кении переписывает историю переноса камней гоминидами

Археологи сделали сенсационное открытие на юго-западе Кении, обнаружив убедительные доказательства того, что древние гоминиды переносили камни на большие расстояния около 2,6 миллионов лет назад. Это открытие, опубликованное в журнале Science Advances, переписывает историю человечества, отодвигая сроки подобных действий на сотни тысяч лет раньше, чем предполагалось.

Находка была сделана в Ньянге, на полуострове Хома, вдающемся в озеро Виктория. В ходе раскопок, проводившихся там в течение последнего десятилетия, были обнаружены сотни каменных орудий, а также останки убитых гиппопотамов, что позволило ученым сделать важные выводы.

Олдувайская культура: скачок в развитии

По мнению ученых, артефакты свидетельствуют о качественном скачке в планировании и использовании ландшафтов ранними гоминидами, что указывает на более развитый уровень организации, чем считалось ранее.

"Люди часто обращают внимание на сами орудия, но настоящим новшеством олдувайской культуры может быть перенос ресурсов из одного места в другое", — сказал Рик Поттс, старший автор исследования и директор программы "Происхождение человека" Смитсоновского института.

Олдувайская культура, самая ранняя из устойчивых к изменениям культур, связанных с изготовлением орудий труда, позволяла гоминидам измельчать растения, резать мясо и строгать древесину, демонстрируя многообразие их использования.

Материалы для орудий: транспортировка на большие расстояния

Материалы, из которых состояла Ньянга, были слишком мягкими для изготовления эффективных орудий, поэтому мастерам приходилось привозить вулканические и метаморфические камни, такие как риолит и кварцит, за много километров, что демонстрирует высокий уровень организации.

Транспортировка камня свидетельствует о способности к перспективному планированию, мысленному отображению и отсрочке получения удовольствия — способностях, которые, как считалось, появились позже в ходе эволюции человека. Это является важным этапом.

Канджера-Саут: более ранние свидетельства

На сегодняшний день самым древним подтверждённым примером такой деятельности является Канджера-Саут, ещё одно место на полуострове Хома, где люди жили два миллиона лет назад, что указывает на эволюцию.

"Пока вы не найдёте окаменелость гоминида, который на самом деле держал в руках орудие труда, вы не сможете с уверенностью сказать, представители какого вида изготавливали те или иные каменные орудия, — говорит Эмма Файнстоун, ведущий автор исследования и младший куратор отдела происхождения человека в Кливлендском музее естественной истории, что добавляет загадочности открытию.

Личность создателей орудий неизвестна. При раскопках в Ньянге были найдены два зуба парантропа, и, возможно, именно эти крепкие гоминиды с сильными челюстями, приспособленными для пережёвывания жёсткой пищи, могли быть создателями орудий. Но орудия также соответствуют задокументированному поведению ранних представителей рода Homo.

Томас Пламмер: важность открытия

Томас Пламмер, профессор антропологии в Куинс-колледже и соруководитель проекта по палеоантропологии полуострова Хома, подчеркнул важность этого открытия, которое меняет наше представление о развитии человека.

"Гоминиды использовали каменные орудия для различных ударных и режущих работ, в том числе для обработки растительной и животной пищи, а также для работы с деревом", — сказал он.

Разнообразие видов деятельности, в которых использовались каменные орудия, говорит о том, что даже на этом раннем этапе культурного развития каменные орудия повышали адаптивность гоминидов, которые их использовали.

В исследовании подчёркивается, что инновации на протяжении всей истории человечества всегда зависели от перераспределения ресурсов для решения адаптивных задач, что является ключевым фактором.

По словам Файнстоун, "люди всегда использовали инструменты для решения адаптивных задач. Понимая, как зародились эти отношения, мы можем лучше осознать свою связь с ними сегодня — особенно когда мы сталкиваемся с новыми вызовами в мире, сформированном технологиями", что указывает на важность понимания прошлого для решения будущих задач.

Интересные факты о древних людях:

Первые каменные орудия были созданы более 3,3 миллионов лет назад.
Древние люди использовали огонь для приготовления пищи около 1,5 миллионов лет назад.
Неандертальцы умели изготавливать сложные инструменты и украшения.

Открытие в Ньянге является важным шагом в изучении эволюции человека, показывая, что способность к планированию и использованию ресурсов для изготовления орудий труда появилась гораздо раньше, чем предполагалось. Это открытие расширяет наше понимание истории человечества и его развития.

