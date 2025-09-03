Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Royalbroil is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 16:14

Одно действие осенью — и косточковые в Рязанской области перезимуют без проблем

Садоводы Рязанской области рассказали, как защитить косточковые от морозов и грызунов

Подготовка косточковых культур к зиме — одно из самых важных дел для садоводов Рязанской области. Региональные условия с морозными зимами и оттепелями требуют особого подхода: деревья нужно не просто утеплить, но и правильно подготовить к периоду покоя.

Когда начинать подготовку

Оптимальное время — конец сентября и октябрь, когда листва уже опала, но устойчивых морозов ещё нет. Важно не затянуть: внезапные заморозки могут застать садовода врасплох.

Основные этапы подготовки

1. Осенняя обрезка

Удаляют сухие, повреждённые и больные ветви. Формирующую обрезку оставляют до весны, чтобы не ослабить дерево.

2. Побелка стволов

В Рязанской области перепады температуры зимой и весной особенно опасны: днём солнце прогревает кору, а ночью мороз вызывает морозобоины. Побелка известковым раствором защищает деревья от этих повреждений.

3. Влагозарядковый полив

Поздней осенью деревья нужно хорошо напоить водой. Это помогает пережить морозы, так как влажная почва промерзает медленнее. Для взрослой сливы или вишни требуется 5-6 вёдер воды.

4. Подкормка

Осенью косточковые культуры нуждаются в фосфоре и калии. Эти элементы укрепляют древесину и корневую систему, повышая зимостойкость. Азотные удобрения исключают — они стимулируют рост побегов, что зимой недопустимо.

5. Защита от грызунов

В Рязанской области зайцы и мыши часто повреждают кору. Стволы молодых деревьев обматывают рубероидом, лапником или сеткой.

6. Утепление приствольного круга

Почву мульчируют сухими листьями, опилками или перегноем. Это защищает корни от глубокого промерзания.

Особенности региона

Зимы в Рязанской области переменчивы: бывают как сильные морозы до -30 °C, так и оттепели. Такое сочетание ослабляет деревья. Поэтому садоводы здесь особенно тщательно относятся к подготовке косточковых культур.

"Если хорошо полить, побелить и укрыть корни, даже молодая вишня без проблем переживает рязанскую зиму", - отмечает Житель села Поляны Александр С.

Ошибки, которых стоит избегать

• Укрывать деревья слишком рано — под укрытием может начаться выпревание.
• Использовать для утепления плёнку без вентиляции. Это создаёт парниковый эффект и привлекает грызунов.
• Перекармливать удобрениями — особенно азотными.

Подготовка косточковых культур в Рязанской области требует времени, но именно эти меры обеспечат урожай вишен, слив и абрикосов в следующем сезоне. Зимой деревья должны отдыхать, а задача садовода — помочь им войти в морозы максимально крепкими.

