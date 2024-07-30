Главный стоматолог-ортодонт сети научных стоматологий "Дантистофф" Никита Каминский-Дворжецкий поделился методами лечения бруксизма, невольного скрежетания зубов. Он порекомендовал использовать ортодонтические аппараты, такие как сплинты — капы из твердого пластика, которые предотвращают смыкание зубов и их повреждение, сообщает Газета.Ру.

Эти капы носят не только ночью.

Также может быть применена медикаментозная терапия, включая миорелаксанты для расслабления жевательных мышц. В случаях, когда бруксизм связан с неправильным прикусом или аномалиями челюсти, возможно использование брекетов для коррекции. Если же причина кроется в психологических факторах, актуальными становятся техники снижения стресса, такие как когнитивно-поведенческая терапия, медитация и йога.

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