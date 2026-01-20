Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Опубликована сегодня в 18:03

Камень во рту: почему на зубах образуется твердый налет и что с этим делать

Самостоятельно избавиться от зубного камня практически невозможно, а специальные наборы не дают нужного результата, рассказал стоматолог, эксперт в медицинской сфере Алексей Антипенко. В комментарии NewsInfo он объяснил, как не допустить образования зубного камня.

Антипенко отметил, что попытки убрать зубной камень в домашних условиях неэффективны, так как главная задача процедуры не просто снять отложения, а создать гладкую и качественно отполированную поверхность зуба, чего без профессиональных инструментов добиться нельзя.

"Самим избавиться маловероятно. Несмотря на то, что сейчас появились китайские различные наборы, скребки, еще что-то. Можно попробовать ими пользоваться, но ничего путного из этого не будет", — пояснил эксперт.

Специалист подробно рассказал, как именно формируется зубной камень и какие зоны во рту наиболее для него уязвимы. По его словам, липкая углеводистая пища легко задерживается на зубах, а со временем остатки еды вместе с бактериями уплотняются и минерализуются под воздействием слюны, особенно в местах выхода протоков крупных слюнных желез.

"У разных людей по-разному, но, как правило, за двое суток происходит уплотнение остатков пищи вперемешку с бактериями. Бактерии из остатков пищи формируют плотную зубную бляшку или плотный зубной налет. Дальше за счет большого количества минералов, содержащихся в слюне, происходит обызвествление плотного зубного налета", — отметил Антипенко.

Врач подчеркнул, что основная профилактика зубного камня это регулярная и качественная чистка зубов утром и вечером с контролем удаления налета, в том числе с помощью специальных средств, которые его окрашивают. При этом окончательно удалить уже сформировавшийся зубной камень может только стоматолог в ходе профессиональной гигиены полости рта.

