Исследователи из Университета Пенсильвании выявили связь между заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и частотой образования и разрыва аневризм мозга. Анализ медицинских данных показал, что определенные заболевания ЖКТ, такие как дисфагия, диарея, и запоры, могут увеличивать риск формирования и разрыва аневризм, что приводит к геморрагическому инсульту.
Также некоторые состояния, включая гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь и функциональную диспепсию, ассоциированы с формированием аневризм, но не с их разрывом. Ученые указывают на необходимость дальнейших исследований для понимания механизмов данной взаимосвязи.
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