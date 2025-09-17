Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Боль под рёбрами
Боль под рёбрами
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 3:10

Болезнь, которую винят в стрессе и питании, на самом деле наследуется

Гастроэнтеролог Елена Пехотина: до 40% случаев язвы желудка связаны с генетикой

Язва желудка нередко воспринимается как последствие стрессов, неправильного питания или инфекции Helicobacter pylori. Однако современные исследования показывают: примерно 40% случаев связаны с генетикой.

Наследственный фактор

"У некоторых людей наблюдаются вариации генов, регулирующих воспалительные реакции и секрецию кислоты. Например, полиморфизмы генов цитокинов повышают склонность к повреждению слизистой при Helicobacter pylori", — пояснила врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Елена Пехотина.

По её словам, международные исследования подтверждают: у 30-40% пациентов с язвой желудка есть родственники первой линии, которые также страдали этим заболеванием.

Когда наследственность становится риском

Если в семье оба родителя курят и употребляют алкоголь, риск развития язвы у детей повышается. Вредные привычки усиливают неблагоприятное влияние генетики и делают слизистую более уязвимой.

Взаимодействие генетики и внешних факторов

Даже при наличии предрасположенности, болезнь не всегда проявляется. Толчком могут стать:

  • хронический стресс;

  • нерегулярное питание;

  • злоупотребление алкоголем и табаком;

  • длительный приём обезболивающих препаратов;

  • заражение Helicobacter pylori.

Таким образом, гены лишь создают фон, а образ жизни во многом определяет, реализуется ли предрасположенность.

Мифы и правда

  1. Миф: язва передаётся по наследству напрямую.
    Правда: передаётся только склонность, а не сама болезнь.

  2. Миф: язва возникает исключительно из-за бактерии Helicobacter pylori.
    Правда: инфекция играет ключевую роль, но без генетических и внешних факторов заболевание может не развиться.

  3. Миф: если родители страдали язвой, болезнь у детей неизбежна.
    Правда: правильное питание, отказ от курения и алкоголя снижают риски.

А что если вовремя заняться профилактикой?

Регулярные обследования, здоровый рацион, отказ от вредных привычек и контроль стресса помогают минимизировать угрозу даже при неблагоприятной наследственности.

Заключение

Генетика действительно играет важную роль в развитии язвы желудка, но она не предопределяет судьбу. Осознанное отношение к образу жизни позволяет снизить риски и избежать серьёзных осложнений.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Медики: стресс, переутомление и ковид могут вызывать туман в голове вчера в 21:16

"Туман в голове" подкрадывается незаметно: как обычный стресс имитирует болезнь

Туман в голове мешает сосредоточиться и забываются простые вещи? Узнайте, какие шаги помогут вернуть ясность ума и энергию.

Читать полностью » В ДР Конго зафиксирована новая вспышка лихорадки Эбола — более 80 случаев и 28 смертей вчера в 20:12

Эбола возвращается: новая вспышка в Африке грозит выйти из-под контроля

Новая вспышка Эболы в ДРК: что известно о вирусе, путях передачи и мерах профилактики? Сравнение с прошлыми эпидемиями, мифы и прогнозы на 2025 год.

Читать полностью » Отказ от алкоголя и световой режим помогут вставать в 6 утра без будильника вчера в 19:10

Год на то, чтобы просыпаться в 6 утра без будильника: как привычки перепрошили внутренние часы

Блогер Марьяна делится опытом перехода на ранний подъем без будильника. Её секрет - набор простых ежедневных привычек и умные устройства. Как настроить биоритмы?

Читать полностью » Тренды верхней одежды осень 2025: кожаные куртки, тренчи и драп вчера в 18:05

Забудьте про сумки и обувь — главный акцент сезона спрятан в куртке

Тренды верхней одежды на осень 2025: от утилитарной фермерской куртки до дерзкого животного принта. Выбор ткани, фасона и советы стилистов. Всё, что нужно знать о модных куртках сезона!

Читать полностью » Психологи: ночные пробуждения в 3 часа связаны с фазами сна и стрессом вчера в 18:04

Три ночи — и снова не спится: что на самом деле стоит за этим ритуалом

Почему многие люди просыпаются в три часа ночи? Психология и духовные традиции предлагают разные объяснения — и оба взгляда заслуживают внимания.

Читать полностью » Семена чиа содержат в 2 раза больше кальция, чем лён вчера в 17:21

Храните неправильно — и суперфуд превращается в яд: главные ошибки с семенами чиа и льна

Два суперфуда, которые борются за место на вашей кухне. Узнайте, чем отличаются чиа и лен, и какой продукт подойдёт именно вам.

Читать полностью » Невролог Судхир Кумар: раннее питание с 8:00 до 16:00 даёт больше метаболических преимуществ вчера в 17:06

Пропуск завтрака или ужина: какой выбор тайно меняет метаболизм

Исследование показало: пропуск ужина в рамках схемы 16:8 может значительно улучшить здоровье. Узнайте, какие еще аспекты важны для вас!

Читать полностью » Генетика и гормоны признаны главными причинами возрастной алопеции у мужчин и женщин вчера в 16:05

Витамины, которые реально работают при выпадении волос: список без лишних обещаний

Волосы с возрастом меняются, но есть способы сохранить их красоту и здоровье. Узнайте, что реально помогает, а что лишь миф.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Агрономы рассказали, как правильно утилизировать падалицу без вреда для урожая
Авто и мото

Минпромторг РФ изменит расчет утилизационного сбора по мощности двигателя с ноября 2025 года
Садоводство

Дизайнер Джоанна Гейнс рекомендовала мискантус и гейхеру как основу осенних кашпо
Спорт и фитнес

Тренировки с собственным весом: как построить грудь дома — программа Криса Херии
Туризм

Родители делятся проверенными играми для детей во время долгих перелётов
Технологии

Суд приговорил работника завода в Мемфисе к 5 годам тюрьмы за кражу фильмов
Авто и мото

BYD зарегистрировала в Бразилии седан Qin Plus вместо ожидаемого King
Еда

Правильное тесто для пиццы: время брожения и ошибки при приготовлении
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet