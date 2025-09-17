Болезнь, которую винят в стрессе и питании, на самом деле наследуется
Язва желудка нередко воспринимается как последствие стрессов, неправильного питания или инфекции Helicobacter pylori. Однако современные исследования показывают: примерно 40% случаев связаны с генетикой.
Наследственный фактор
"У некоторых людей наблюдаются вариации генов, регулирующих воспалительные реакции и секрецию кислоты. Например, полиморфизмы генов цитокинов повышают склонность к повреждению слизистой при Helicobacter pylori", — пояснила врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Елена Пехотина.
По её словам, международные исследования подтверждают: у 30-40% пациентов с язвой желудка есть родственники первой линии, которые также страдали этим заболеванием.
Когда наследственность становится риском
Если в семье оба родителя курят и употребляют алкоголь, риск развития язвы у детей повышается. Вредные привычки усиливают неблагоприятное влияние генетики и делают слизистую более уязвимой.
Взаимодействие генетики и внешних факторов
Даже при наличии предрасположенности, болезнь не всегда проявляется. Толчком могут стать:
-
хронический стресс;
-
нерегулярное питание;
-
злоупотребление алкоголем и табаком;
-
длительный приём обезболивающих препаратов;
-
заражение Helicobacter pylori.
Таким образом, гены лишь создают фон, а образ жизни во многом определяет, реализуется ли предрасположенность.
Мифы и правда
-
Миф: язва передаётся по наследству напрямую.
Правда: передаётся только склонность, а не сама болезнь.
-
Миф: язва возникает исключительно из-за бактерии Helicobacter pylori.
Правда: инфекция играет ключевую роль, но без генетических и внешних факторов заболевание может не развиться.
-
Миф: если родители страдали язвой, болезнь у детей неизбежна.
Правда: правильное питание, отказ от курения и алкоголя снижают риски.
А что если вовремя заняться профилактикой?
Регулярные обследования, здоровый рацион, отказ от вредных привычек и контроль стресса помогают минимизировать угрозу даже при неблагоприятной наследственности.
Заключение
Генетика действительно играет важную роль в развитии язвы желудка, но она не предопределяет судьбу. Осознанное отношение к образу жизни позволяет снизить риски и избежать серьёзных осложнений.
