Болезнь, которую винят в стрессе и питании, на самом деле наследуется

Язва желудка нередко воспринимается как последствие стрессов, неправильного питания или инфекции Helicobacter pylori. Однако современные исследования показывают: примерно 40% случаев связаны с генетикой.

Наследственный фактор

"У некоторых людей наблюдаются вариации генов, регулирующих воспалительные реакции и секрецию кислоты. Например, полиморфизмы генов цитокинов повышают склонность к повреждению слизистой при Helicobacter pylori", — пояснила врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Елена Пехотина.

По её словам, международные исследования подтверждают: у 30-40% пациентов с язвой желудка есть родственники первой линии, которые также страдали этим заболеванием.

Когда наследственность становится риском

Если в семье оба родителя курят и употребляют алкоголь, риск развития язвы у детей повышается. Вредные привычки усиливают неблагоприятное влияние генетики и делают слизистую более уязвимой.

Взаимодействие генетики и внешних факторов

Даже при наличии предрасположенности, болезнь не всегда проявляется. Толчком могут стать:

хронический стресс;

нерегулярное питание;

злоупотребление алкоголем и табаком;

длительный приём обезболивающих препаратов;

заражение Helicobacter pylori.

Таким образом, гены лишь создают фон, а образ жизни во многом определяет, реализуется ли предрасположенность.

Мифы и правда

Миф: язва передаётся по наследству напрямую.

Правда: передаётся только склонность, а не сама болезнь. Миф: язва возникает исключительно из-за бактерии Helicobacter pylori.

Правда: инфекция играет ключевую роль, но без генетических и внешних факторов заболевание может не развиться. Миф: если родители страдали язвой, болезнь у детей неизбежна.

Правда: правильное питание, отказ от курения и алкоголя снижают риски.

А что если вовремя заняться профилактикой?

Регулярные обследования, здоровый рацион, отказ от вредных привычек и контроль стресса помогают минимизировать угрозу даже при неблагоприятной наследственности.

Заключение

Генетика действительно играет важную роль в развитии язвы желудка, но она не предопределяет судьбу. Осознанное отношение к образу жизни позволяет снизить риски и избежать серьёзных осложнений.