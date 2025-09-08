Тихий враг внутри: бактерия, которая разрушает желудок у миллионов
Язва желудка остаётся одной из самых распространённых болезней органов пищеварения, и врачи всё чаще обращают внимание на главные факторы её возникновения.
Основная причина заболевания
Главным возбудителем считается бактерия Helicobacter pylori. Она обнаруживается примерно у половины населения Земли, однако далеко не всегда приводит к болезни. При определённых условиях микроорганизм начинает активно размножаться, повреждая слизистую оболочку желудка и двенадцатиперстной кишки.
"Эта бактерия вызывает около 70-80% случаев заболевания", — сообщила врач-гастроэнтеролог Елена Пехотина.
Другие провоцирующие факторы
На втором месте по значимости стоят нестероидные противовоспалительные препараты. Их регулярное применение может существенно ослабить защитные механизмы желудка. В группу риска также попадают люди, злоупотребляющие алкоголем, курящие, а также часто находящиеся в состоянии стресса.
Роль наследственности
По словам специалистов, генетическая предрасположенность тоже играет свою роль.
"Примерно у 40% пациентов с язвой желудка есть близкие родственники, которые также страдали от этого заболевания", — отметила Пехотина.
Что важно помнить
Хотя бактерия Helicobacter pylori встречается довольно часто, язва желудка развивается только при сочетании нескольких неблагоприятных факторов. Своевременная диагностика, корректировка образа жизни и соблюдение рекомендаций врача позволяют значительно снизить риск осложнений и поддерживать нормальное состояние ЖКТ.
