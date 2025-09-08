Тихий враг внутри: бактерия, которая разрушает желудок у миллионов

Язва желудка остаётся одной из самых распространённых болезней органов пищеварения, и врачи всё чаще обращают внимание на главные факторы её возникновения.

Основная причина заболевания

Главным возбудителем считается бактерия Helicobacter pylori. Она обнаруживается примерно у половины населения Земли, однако далеко не всегда приводит к болезни. При определённых условиях микроорганизм начинает активно размножаться, повреждая слизистую оболочку желудка и двенадцатиперстной кишки.

"Эта бактерия вызывает около 70-80% случаев заболевания", — сообщила врач-гастроэнтеролог Елена Пехотина.

Другие провоцирующие факторы

На втором месте по значимости стоят нестероидные противовоспалительные препараты. Их регулярное применение может существенно ослабить защитные механизмы желудка. В группу риска также попадают люди, злоупотребляющие алкоголем, курящие, а также часто находящиеся в состоянии стресса.

Роль наследственности

По словам специалистов, генетическая предрасположенность тоже играет свою роль.

"Примерно у 40% пациентов с язвой желудка есть близкие родственники, которые также страдали от этого заболевания", — отметила Пехотина.

Что важно помнить

Хотя бактерия Helicobacter pylori встречается довольно часто, язва желудка развивается только при сочетании нескольких неблагоприятных факторов. Своевременная диагностика, корректировка образа жизни и соблюдение рекомендаций врача позволяют значительно снизить риск осложнений и поддерживать нормальное состояние ЖКТ.