Язва не щадит даже здоровых: как коварный недуг выбирает жертву

Язва желудка по-прежнему остается одним из самых распространённых заболеваний пищеварительной системы. Несмотря на развитие медицины, главные факторы риска остаются неизменными: бактерия Helicobacter pylori, приём некоторых лекарств и образ жизни человека.

Основные причины заболевания

По данным врачей, около 70-80% случаев язвы связаны именно с инфекцией Helicobacter pylori. Эта бактерия повреждает слизистую желудка, провоцируя воспаление и образование язвенных дефектов.

"Риск развития язвы желудка выше у людей, инфицированных Helicobacter pylori (основной фактор в 70-80% случаев), а также у тех, кто часто принимает нестероидные противовоспалительные препараты", — сказала гастроэнтеролог Красногорской больницы Елена Пехотина.

Немалую роль играет и неконтролируемое применение нестероидных противовоспалительных препаратов. Они снижают защитные свойства слизистой оболочки и повышают вероятность её повреждения.

Дополнительные факторы риска

К группе риска также относятся:

• люди, злоупотребляющие алкоголем и курением;

• пациенты, живущие в состоянии хронического стресса;

• люди с наследственной предрасположенностью.

По словам специалистов, примерно у 30-40% пациентов с язвенной болезнью есть родственники первой линии, которые тоже страдали этим недугом. Это подтверждают данные международных исследований.

Генетическая предрасположенность

Особое внимание уделяется полиморфизмам генов цитокинов. Они могут усиливать реакцию организма на бактерию Helicobacter pylori, повышая склонность к повреждению слизистой. Именно поэтому не у всех инфицированных развивается язва: многое зависит от индивидуальных особенностей иммунной системы.

Что важно знать пациентам

Заболевание может проявляться болью в верхней части живота, изжогой, тошнотой, нарушением аппетита. При первых симптомах важно не заниматься самолечением, а обратиться к врачу. Диагностика проводится с помощью гастроскопии, дыхательных тестов и лабораторных исследований.

Современная терапия позволяет успешно справляться с инфекцией и заживлять язвенные дефекты. Обычно она включает комбинацию антибиотиков для уничтожения Helicobacter pylori и препараты, снижающие кислотность желудка.

Итог

Язва желудка развивается под действием сразу нескольких факторов — инфекции, лекарств и образа жизни. Но при своевременном обращении к врачу и правильно подобранном лечении заболевание поддаётся контролю и редко приводит к тяжёлым осложнениям.