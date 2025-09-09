Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Спорт против боли: как движение меняет жизнь с язвой

Какие упражнения безопасны при язве желудка — рекомендации врачей

Язвы желудка и двенадцатиперстной кишки — довольно распространённая проблема, с которой сталкиваются миллионы людей. Чаще всего они образуются из-за активности бактерии Helicobacter pylori, но обострения могут быть вызваны и другими факторами: стрессом, перееданием, злоупотреблением алкоголем, курением или увлечением острой пищей. Болезнь приносит немало неприятных ощущений — от боли и жжения до тошноты и изжоги. Однако изменить течение заболевания и снизить риск рецидива вполне реально: большую роль играют образ жизни, питание и физическая активность.

Почему важно обратиться к врачу

Прежде чем менять привычки, необходимо убедиться в диагнозе. Врач может назначить анализ на H. pylori или эндоскопическое исследование, чтобы исключить другие заболевания. Также он определит, нет ли противопоказаний к занятиям спортом, и даст рекомендации по лечению. В зависимости от состояния пациенту могут быть прописаны антибиотики, антациды или иные препараты для снятия симптомов и ускорения заживления слизистой.

Игнорировать обследование не стоит: некоторые симптомы язвы могут маскировать более серьёзные патологии, включая рак желудка или редкие синдромы.

Роль питания и привычек

Сбалансированный рацион — основа профилактики язвы. Врачи советуют ограничить острые блюда, алкоголь и отказаться от курения. Эти привычки ухудшают состояние слизистой и мешают её заживлению. Употребление лёгкой пищи небольшими порциями помогает снизить нагрузку на желудок и уменьшить вероятность появления боли.

Кроме того, важно контролировать приём медикаментов. Некоторые препараты, например нестероидные противовоспалительные средства (ибупрофен, аспирин), способны провоцировать образование язв. Поэтому любые лекарства следует согласовывать с врачом.

Зачем нужна физическая активность

Регулярные тренировки помогают поддерживать вес, укрепляют иммунитет и снижают уровень стресса — фактора, напрямую связанного с обострениями язвы. Национальная академия спортивной медицины рекомендует уделять спорту не менее получаса пять дней в неделю.

Однако стоит учитывать индивидуальные особенности. У многих людей неприятные ощущения в желудке появляются спустя несколько часов после еды. В таком случае лучше планировать тренировки так, чтобы не попадать на время появления симптомов.

Кардионагрузки: выбор для сердца и желудка

Кардиотренировки считаются наиболее безопасными и универсальными при язве. Сюда относятся:
• плавание;
• велосипед;
• бег трусцой;
• аэробика;
• танцы;
• активные игры вроде баскетбола;
• энергичная ходьба.

Любое из этих направлений помогает укрепить сердечно-сосудистую систему, улучшить обмен веществ и снизить уровень стресса. Главное — заниматься умеренно и не доводить себя до дискомфорта.

Антистрессовые практики и упражнения для ЖКТ

Отдельное внимание стоит уделить йоге и пилатесу. Эти направления развивают гибкость, укрепляют мышцы и помогают справляться с нервным напряжением. Некоторые асаны оказывают дополнительный эффект — уменьшают вздутие и улучшают пищеварение. Среди полезных поз можно выделить "скручивание лёжа" и "кошку-корову".

Не менее важен и сон: полноценный отдых помогает организму быстрее восстанавливаться и справляться с инфекциями.

Силовые нагрузки и ограничения

Силовой тренинг также полезен при язве, если подходить к нему разумно. Упражнения с собственным весом (отжимания, подтягивания), а также работа с гантелями и тренажёрами укрепляют мышцы и помогают сжигать калории. Оптимально тренироваться по 30 минут два-три раза в неделю.

Но есть и предостережение: упражнения, активно задействующие пресс, могут усиливать боль и вызывать дискомфорт. В таких случаях их лучше исключить.

Когда стоит насторожиться

Язва — болезнь непредсказуемая. Иногда она не заживает даже при правильном лечении, особенно если пациент продолжает принимать травмирующие слизистую препараты или курить. Если симптомы сохраняются или усиливаются, необходимо повторно обратиться к врачу. В редких случаях проблема может скрывать более серьёзное заболевание — от болезни Крона до синдрома Цоллингера-Эллисона.

