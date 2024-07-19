Покидающий пост генерального секретаря НАТО Йенс Столтенберг призвал европейские страны не поддаваться паническим настроениям относительно возможного распада альянса в случае возвращения Дональда Трампа на пост президента США.
Столтенберг предостерег от так называемого "эффекта самосбывающегося пророчества" — феномена, при котором люди или группы меняют свое поведение под влиянием ожиданий или прогнозов.
Это заявление прозвучало на фоне недавних высказываний Трампа о возможном отказе США защищать союзников по НАТО, не выполняющих обязательства по оборонным расходам, что вызвало бурную реакцию среди членов альянса.
В беседе с изданием Guardian Столтенберг подчеркнул необходимость взаимодействия лидеров стран НАТО с Трампом, как это было в 2016 году, невзирая на его предвыборную риторику. Генсек напомнил о своем четырехлетнем опыте работы с Трампом и призвал не делать поспешных выводов о будущем НАТО при возможной новой администрации США.
Столтенберг выразил оптимизм относительно перспектив альянса, отметив, что критика со стороны Трампа и кандидата в вице-президенты Джей-Ди Вэнса направлена не против НАТО как такового, а в первую очередь против союзников, недостаточно инвестирующих в оборону.
В заключение генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что в случае повторного избрания Трампа Европе следует придерживаться стратегии, успешно примененной в 2016 году.
Фото: www. president. gov. ua/The Presidential Administration of Ukraine (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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