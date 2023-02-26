Зять Шойгу Столяров обругал сторонника спецоперации на Донбассе

Зять дочери министра обороны Ксении Шойгу, блогер Алексей Столяров поставил лайк под пацифистским постом журналиста Юрия Дудя* о годовщине начала спецоперации. Это привело к возмущению со стороны россиян.
После обрушившегося на блогера недовольства зять Шойгу решил убрать реакцию и закрыть свой профиль в соцсети, передает Medialeaks.
Позже в Сети появился скриншот переписки Столярова с одной из недовольных подписчиц. Девушка возмутилась подобным действием блогера. В ответ муж Ксении Шойгу назвал сторонницу СВО "Z-быдлом" и посоветовал россиянке отправиться на фронт.
При этом официально Столяров полностью отрицает наличие лайка под постом Юрия Дудя* и опубликованную переписку.
*признан иноагентом в РФ
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