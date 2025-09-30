Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 20:27

Купил машину, а получил компенсацию: история владельца Jaguar I-Pace из Петербурга

Арбитражный суд обязал МВД выплатить 4,6 млн рублей владельцу Jaguar I-Pace за регистрацию угнанного авто

В России вводятся новые правила для автомобилистов, чьи машины были поставлены на учёт в ГИБДД после угона. Теперь владельцы транспортных средств смогут рассчитывать на возмещение ущерба от МВД, если сотрудники полиции не заметили, что автомобиль числится в розыске. Это решение связано с недавним прецедентом в Арбитражном суде Северо-Западного округа, который признал ответственность государства за ошибки при регистрации.

Прецедент с Jaguar I-Pace

Речь идёт о кроссовере Jaguar I-Pace, который в конце 2020 года был поставлен на учёт в ГИБДД Санкт-Петербурга. Первоначальный владелец продал электромобиль, а весной 2021 года выяснилось, что автомобиль значится в базе Интерпола как угнанный. Владелец, купивший машину с российской регистрацией на законных основаниях, пытался вернуть автомобиль через суд.

"Автомобиль был куплен с российской регистрацией на законных основаниях", — отметил владелец Jaguar.

Суды первой и второй инстанций отклонили его требования, однако Арбитражный суд Северо-Западного округа встал на сторону пострадавшего. МВД было обязано выплатить компенсацию в размере 4,6 млн рублей. Доказано, что данные о розыске находились в базе Интерпола ещё до первой регистрации автомобиля на территории России. ГИБДД поставила на учёт заведомо угнанное транспортное средство, о криминальном прошлом которого новый владелец не мог знать.

Почему это важно

Сегодня растёт объём "серого" импорта автомобилей. Покупатели часто не защищены от приобретения угнанной машины, и при обнаружении факта угона транспортное средство обычно конфискуется без выплаты компенсации. Новое постановление открывает путь для возмещения ущерба и повышает ответственность сотрудников ГИБДД при проверке документов.

Как действовать владельцам

  1. Проверять историю автомобиля через официальные базы данных и сервисы, включая Интерпол и ГИБДД.

  2. Сохранять документы о покупке и регистрации.

  3. В случае обнаружения угона — сразу обращаться в суд для защиты своих прав и требования компенсации.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупка автомобиля без проверки базы Интерпола.

  • Последствие: конфискация и потеря средств.

  • Альтернатива: использовать сервисы по проверке истории авто до покупки, например Carfax или российские аналоги.

А что если…

Если авто уже куплено и обнаружен факт угона, владелец имеет право обратиться в суд на МВД. Прецедент с Jaguar показывает, что государство обязано компенсировать ущерб, если нарушение произошло по вине полиции.

FAQ

Как выбрать машину без риска покупки угнанного авто?
Проверяйте историю через официальные базы данных и сторонние сервисы, сохраняйте все документы.

Сколько можно получить компенсации?
Сумма зависит от стоимости автомобиля и обстоятельств дела. В прецеденте с Jaguar — 4,6 млн рублей.

Что делать, если авто уже забрали как угнанное?
Обратиться в суд на МВД с требованием возмещения ущерба.

Мифы и правда

  • Миф: "Если автомобиль зарегистрирован, значит, он точно не угнан".
    Правда: бывают случаи, когда угнанное авто регистрируют повторно.

  • Миф: "ГИБДД не несёт ответственности за ошибки".
    Правда: суды уже подтверждали обязанность МВД возмещать ущерб владельцам.

Три интересных факта

  1. Jaguar I-Pace стал первой машиной, за регистрацию которой МВД обязали выплатить компенсацию.

  2. Информация о розыске была доступна в базе Интерпола ещё до первой регистрации авто в России.

  3. Арбитражный суд Северо-Западного округа впервые применил прецедент возмещения ущерба за халатность сотрудников ГИБДД.

