Пентагону может не хватить запусков: на мысе Канаверал появился шанс изменить ситуацию

Пентагон намерен выдать компании Stoke Space Technologies заем на 150 млн долларов на строительство второй стартовой площадки на базе Космических сил США на мысе Канаверал. Об этом сообщили 26 октября. Деньги выделит Управление стратегического капитала (OSC) Министерства обороны, однако сделка состоится, только если Stoke Space выполнит ряд финансовых, юридических и технических условий.

В Пентагоне считают, что заем вместе с частными инвестициями позволит компании нарастить стартовые мощности, а США в целом — запускать больше космических аппаратов. Это нужно, чтобы удовлетворить растущий спрос Командования космических систем на коммерческие и государственные запуски.

Чем занимается OSC

Управление стратегического капитала создано в 2022 году, чтобы привлекать частных инвесторов к разработке ключевых оборонных технологий. Заем для Stoke Space — одна из нескольких таких сделок, объявленных OSC за последний месяц. 8 октября управление сообщило о планах выделить 1,5 млрд долларов компании Wolfspeed на выпуск передовых полупроводников, а 17 октября подписало предварительное соглашение с Antheia о расширении производства биоматериалов.

Программа Nova

С первой площадки Stoke Space на стартовом комплексе SLC-14 ракета Nova должна впервые полететь в первой половине 2027 года. Она станет прототипом полностью многоразовой ракеты Nova Block 2, способной выводить на низкую околоземную орбиту 15 т груза.

В 2027–2028 годах компания планирует несколько пусков, чтобы собрать данные для разработки Block 2. Ее первый полет ожидается в 2029 году. В сентябре Stoke Space привлекла 1 млрд долларов частных инвестиций на ускоренное развитие семейства Nova. Когда начнется строительство второй площадки, не сообщается, но компания уже строит новый центр подготовки полезных нагрузок и морскую платформу для возвращения ракет после пуска.

Нужды военных

В 2025 году Командование космических систем включило Stoke Space в число участников первого направления (Lane 1) третьего этапа программы запусков в интересах национальной безопасности (NSSL), рассчитанного на небольшие полезные нагрузки. Чтобы получать заказы по Lane 1, ракета должна совершить хотя бы один успешный полет. Первый пуск Nova компания изначально планировала на 2026 год, теперь он перенесен на 2027-й.

В командовании опасаются нехватки ракет-носителей: SpaceX планирует постепенно отказаться от Falcon 9 в пользу Starship. По словам полковника Эрика Зарински, исполнительного директора программы гарантированного доступа в космос, ведомство постоянно обсуждает с нынешними и потенциальными подрядчиками их бизнес-планы и будущий график запусков.