Стояла посреди трассы — и дождалась удара: авария с рабочими вскрыла опасную цепочку ошибок

Авария с участием служебного транспорта и спецтехники в Иркутской области привела к массовым травмам и стала поводом для проверки сразу нескольких ведомств. Дорожно-транспортное происшествие произошло на региональной трассе и затронуло работников одного из местных предприятий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Иркутской области.

Обстоятельства аварии

ДТП произошло в Нижнеудинском районе на пятом километре автодороги Нижнеудинск — посёлок Шумский. По предварительным данным, микроавтобус, перевозивший сотрудников предприятия, наехал на автобетоносмеситель, который находился на полосе движения. В момент столкновения спецтехника стояла на проезжей части.

В результате происшествия пострадали 11 человек. Десятерых доставили в местную больницу для оказания медицинской помощи. Характер полученных травм уточняется, пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Проверка прокуратуры и данные ГИБДД

Нижнеудинская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту происшествия.

"По предварительным данным, на 5-м км автодороги "Нижнеудинск — поселок Шумский" произошел наезд микроавтобуса, перевозившего работников предприятия, на стоявший на полосе движения автобетоносмеситель. В результате ДТП пострадали 11 человек", — сообщили в прокуратуре региона.

По информации Госавтоинспекции Иркутской области, в аварии участвовал микроавтобус Mercedes-Benz. Он столкнулся с автобетоносмесителем Dongfeng, который находился на дороге в неисправном состоянии. При этом на спецтехнике отсутствовали включённая аварийная сигнализация и иные предупреждающие знаки.

Реакция следственных органов

По факту ДТП следственные органы СУ СК России по Иркутской области начали процессуальную проверку. Она проводится по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В рамках проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, отвечавших за техническое состояние транспорта и организацию перевозки работников. Ход разбирательства находится на контроле надзорных органов.