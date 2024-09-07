Стоимость запчастей для китайских автомобилей в России выросла на 45% за год

В России стоимость оригинальных запчастей для китайских легковых автомобилей в течение последнего года возросла на 45%. Такую информацию представило Национальное агентство промышленной информации (НАПИ), основываясь на анализе цен на детали в рамках страховой корзины от агрегаторов.
Наибольшее увеличение наблюдается в ценах на переднюю правую дверь (+73,0%), передний бампер (+70,9%) и капот (+62,3%). Менее значительно подорожали лобовое стекло (+25,5%), задний фонарь (+29,4%) и задняя правая дверь (+30,5%).
Рост цен на запчасти для китайских автомобилей объясняется как минимум двумя причинами. Во-первых, дистрибьюторы и автодилеры стали испытывать трудности с проведением платежей в Китай за заказы. Банковские учреждения в КНР проявляют осторожность в сотрудничестве с российскими партнёрами из-за опасений вторичных санкций. Поэтому российским компаниям приходится использовать посредников, что увеличивает стоимость доставки деталей в страну. Во-вторых, за год на российском рынке увеличилось количество китайских люксовых автомобилей, для которых запчасти стоят дороже, чем для массовых моделей.
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