Минстрой корректирует цены на жилье: в каких регионах России изменится стоимость квадратного метра

Министерство строительства Российской Федерации предложило внести корректировки в среднюю рыночную стоимость квадратного метра по регионам на четвертый квартал 2024 года. Эта информация содержится в проекте приказа, который опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, как сообщает РБК.
Согласно данному документу, в ряде регионов ожидается повышение стоимости квадратного метра на 6,4%, тогда как в других регионах она может снизиться на 2,3%, а в некоторых останется на уровне прошлого года. Наибольший рост зафиксирован в Астраханской области (6,4%), Чечне (5,6%) и Крыму (5,4%).
Снижение цен прогнозируется в Дагестане (-2,3%), Северной Осетии-Алания (-1,8%) и Ленинградской области (-0,9%). В Санкт-Петербурге цена останется на уровне 165,3 тыс. руб. за квадратный метр. В Москве стоимость возрастет на 3,6% до 178 тыс. руб., а в Московской области — на 1,8% до 155,9 тыс. руб. В пояснительной записке указано, что расчеты проводятся по методике Минстроя с использованием данных Росстата для определения социальных выплат на жилье из федерального бюджета.
Фото: www.flickr.com/Ninara (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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