Стоимость ОСАГО упала, но выплаты по авариям выросли: стоит ли радоваться

По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), средняя стоимость полиса ОСАГО в первом полугодии 2025 года составила 7 278 рублей. Это на 5% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Динамика цен и выплат

По данным РСА, в первой половине 2025 года наблюдается снижение стоимости полисов ОСАГО, однако, несмотря на это, средняя выплата по полисам увеличилась. В частности, средняя выплата по ОСАГО выросла на 16,6%, составив 110 230 рублей, по сравнению с 94 513 рублями в первом полугодии 2024 года.

В июне 2025 года средняя стоимость полиса составила 7 184 рубля, что на 4,8% ниже, чем в июне прошлого года. В то же время, средняя выплата в этом месяце составила 115 802 рубля, что на 16,4% больше, чем в июне 2024 года.

Общие данные по выплатам

Общая сумма выплат по ОСАГО за первое полугодие 2025 года составила 115,1 млрд рублей. Из этой суммы 110 миллиардов рублей были выплачены страховщиками, 4 миллиарда рублей составили судебные накладные расходы, а 1,1 миллиарда рублей — выплаты из компенсационного фонда.