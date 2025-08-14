Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Страховой агент в процессе рассмотрения претензии по ДТП
Страховой агент в процессе рассмотрения претензии по ДТП
© freepik.com by jcomp is licensed under public domain
Олег Белов Опубликована сегодня в 11:46

Стоимость ОСАГО упала, но выплаты по авариям выросли: стоит ли радоваться

Как изменились цены на ОСАГО и выплаты по полисам в 2025 году — данные РСА

По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), средняя стоимость полиса ОСАГО в первом полугодии 2025 года составила 7 278 рублей. Это на 5% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Динамика цен и выплат

По данным РСА, в первой половине 2025 года наблюдается снижение стоимости полисов ОСАГО, однако, несмотря на это, средняя выплата по полисам увеличилась. В частности, средняя выплата по ОСАГО выросла на 16,6%, составив 110 230 рублей, по сравнению с 94 513 рублями в первом полугодии 2024 года.

В июне 2025 года средняя стоимость полиса составила 7 184 рубля, что на 4,8% ниже, чем в июне прошлого года. В то же время, средняя выплата в этом месяце составила 115 802 рубля, что на 16,4% больше, чем в июне 2024 года.

Общие данные по выплатам

Общая сумма выплат по ОСАГО за первое полугодие 2025 года составила 115,1 млрд рублей. Из этой суммы 110 миллиардов рублей были выплачены страховщиками, 4 миллиарда рублей составили судебные накладные расходы, а 1,1 миллиарда рублей — выплаты из компенсационного фонда.

