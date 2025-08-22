Умным — дешевле: в российские вузы может прийти новая система оплаты в зависимости от баллов ЕГЭ

В Санкт-Петербурге разработан законодательный проект, предлагающий принципиально новый подход к формированию стоимости высшего образования на платной основе. Инициатива, внесенная в городской парламент, предполагает установление прямой зависимости между ценой обучения и количеством баллов, полученных абитуриентом при сдаче единого государственного экзамена.

Согласно концепции документа, учащиеся, продемонстрировавшие выдающиеся академические знания в ходе итоговой аттестации, смогут претендовать на существенное снижение стоимости образовательных услуг. В настоящее время действует единый тариф для всех категорий студентов, поступающих на коммерческой основе, независимо от их учебных достижений.

Это означает, что выпускники, набравшие более 90 баллов по предметам, но не прошедшие на бюджетные места, оплачивают обучение в том же объеме, что и абитуриенты с минимальными проходными показателями.

Новая система может создать более справедливые условия, мотивируя школьников к достижению высоких образовательных результатов и предоставляя талантливой молодежи дополнительные возможности для получения качественного высшего образования.

Реализация подобной инициативы может способствовать не только повышению престижа академических знаний, но и оптимизации процессов распределения студентов между бюджетными и платными формами обучения.

Эксперты образовательной сферы ожидают, что обсуждение данного законопроекта вызовет широкую профессиональную дискуссию о путях реформирования системы высшего образования и поиска баланса между доступностью и качеством образовательных услуг.