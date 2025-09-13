Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Стокгольм
Стокгольм
© commons.wikimedia.org by DimiTalen is licensed under CC0
Туризм
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 18:29

Стокгольм с высоты башен и с воды: город, который раскрывается с разных сторон

Королевский дворец и улочки Гамла Стана остаются главной достопримечательностью Стокгольма

Стокгольм — город, в котором гармонично сочетаются история, природа и современность. Здесь на каждом шагу встречаются уголки со своим характером: от величественных зданий и средневековых церквей до уютных садов и панорамных площадок. Даже короткое путешествие в столицу Швеции позволяет увидеть удивительное разнообразие — от легендарных музеев до прогулок по островам архипелага.

Гамла Стан — сердце города

Старый город неизменно привлекает туристов. Его узкие улочки, вымощенные камнем, прячут за собой крошечные дворики, старинные дома охристых оттенков и площади, где жизнь течёт неторопливо. Здесь находится Королевский дворец, средневековые церкви и даже самая маленькая скульптура Стокгольма — железный мальчик высотой всего 15 сантиметров.

Променад по Страндвегену

Одна из самых живописных улиц города протянулась вдоль набережной Эстермальма. С одной стороны — элегантные особняки конца XIX века, с другой — кафе и рестораны у воды. Летом Страндвеген оживает особенно сильно: здесь гуляют местные жители, а туристы наблюдают за катерами и паромами, отправляющимися к островам архипелага.

Стадсхусет — символ Стокгольма

Краснокирпичная мэрия со сверкающими золотыми коронами на шпиле стала настоящей визитной карточкой города. Экскурсии проходят только с гидом, и именно здесь ежегодно устраивают банкет в честь лауреатов Нобелевской премии. С башни высотой 106 метров открывается панорамный вид на весь центр.

Сады Миллесгордена

Когда-то это было домом скульптора Карла Миллеса. Сегодня здесь музей, галерея и скульптурный сад, где античные мотивы соседствуют с современными композициями. Миллесгорден находится на острове Лидингё, куда удобно добираться трамваем.

Стокгольм с воды

Город невозможно представить без лодочной прогулки. От короткого переезда на пароме до Юргордена до полноценного круиза под мостами столицы — выбор огромен. Многие туристы предпочитают маршруты hop-on-hop-off, позволяющие выйти у любой достопримечательности и продолжить путь позже.

Юргорден — остров парков и музеев

Когда-то здесь был королевский парк оленей, а сегодня это зеленый оазис с лесами, лугами и десятками музеев. На острове можно взять велосипед, арендовать каяк или просто устроить прогулку вдоль живописного канала. Любимое место туристов — Rosendals Trädgård с биосадом и кафе "от фермы до стола".

ABBA: The Museum

Швеция подарила миру легендарную поп-группу, и в Стокгольме ей посвящён целый музей. Здесь хранятся костюмы, письма и фотографии, а интерактивные зоны позволяют спеть с голограммами или примерить сценический образ.

Historiska Museet

В музее истории Швеции можно увидеть более 2500 артефактов эпохи викингов и тысячи золотых и серебряных украшений. Экспозиция рассказывает о пути страны от Средневековья до современности.

Скансен — музей под открытым небом

Этот комплекс объединяет более 150 зданий со всей Швеции, мастерские и ремесленные дворы. В зоопарке можно встретить северных животных, а во время национальных праздников здесь проходят красочные фестивали.

Васамусет — корабль-призрак

Корабль "Васа" затонул прямо в день спуска в 1628 году, а через три столетия его подняли со дна гавани. Сегодня он хранится в музее в идеальном состоянии, впечатляя размерами и историей.

Скогскиркогорден

Лесное кладбище на юге города — одно из самых необычных мест в Стокгольме. Среди сосновых деревьев здесь похоронена Грета Гарбо. Это тихое пространство для прогулок и размышлений.

Шеппсхольмен и Кастеллхольмен

Эти два острова в центре столицы некогда принадлежали военно-морскому флоту. Сегодня здесь — музеи, парусники и лучшие виды на Стокгольмскую гавань.

Панорамы Сёдермальма

Квартал славится крутыми утёсами и смотровыми площадками. Особенно популярна прогулка по Monteliusvägen или отдых на холме Скиннарвиксбергет, откуда открывается лучший вид на озеро Меларен и центр города.

