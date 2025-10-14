Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Кириллин, Вячеслав Александрович is licensed under CC BY-SA 4.0
Алина Семёнова Опубликована вчера в 22:54

Рыбак копал червей — а выкопал Средневековье: в Швеции нашли клад на века

В пригороде Стокгольма найден клад серебряных монет XII века весом 6 кг

В шведской столице сделано археологическое открытие, которое уже назвали сенсацией: в пригороде Стокгольма обнаружен клад серебряных монет и украшений XII века - редчайшая находка, предшествующая самому основанию города. По оценкам археологов, это один из крупнейших кладов раннего Средневековья, найденных в Скандинавии за последние десятилетия.

Клад старше самого Стокгольма

Стокгольм был основан в 1252 году, а найденные сокровища датируются примерно на столетие раньше. Это значит, что серебро хранилось в земле задолго до появления города. Клад обнаружил рыбак, копавший червей у своего летнего домика. В нескольких десятках сантиметров под землёй он наткнулся на остатки медного котла, внутри которого находилось около шести килограммов серебра - монет, колец, бус и подвесок.

Котёл со временем разрушился, но содержимое почти не пострадало. По предварительной оценке, в нём находилось около 20 000 монет.

"Это первая подобная находка в черте Стокгольма и одна из самых впечатляющих в истории шведской археологии", — отметили представители Окружного административного совета.

Серебро короля Кнута

Монеты относятся к концу XII века — ко времени правления короля Кнута Эрикссона, который, как известно, первым после долгого перерыва возобновил чеканку шведских монет. На ряде серебряных кружков можно различить надпись "KANUTUS" - латинизированное имя монарха.

Этот период был неспокойным: Кнут активно боролся с остатками язычества и укреплял границы королевства, строя оборонительные башни и форты, включая сторожевое сооружение на острове, где позднее возник Стокгольм.

"Монеты, найденные вместе с драгоценными камнями и жемчугом, вероятно, принадлежали знатной семье или богатому торговцу, решившему спрятать своё имущество во времена политической нестабильности", — сообщили археологи.

Епископские монеты — редчайшая находка

Помимо стандартных серебряных денариев, среди клада обнаружены епископские монеты - особый тип чеканки, который в Средние века выпускался для церковных нужд. На таких монетах изображён епископ с посохом в правой руке. Подобные экземпляры встречаются крайне редко и указывают на тесную связь между церковью и монетным делом в Швеции конца XII века.

Как нашли сокровище

Рыбак, обнаруживший клад, поступил строго по закону: он немедленно уведомил местные власти. В Швеции действует один из самых строгих в Европе законов о культурном наследии — любое найденное сокровище автоматически становится собственностью государства, но нашедший получает денежную компенсацию.

После обращения мужчины на место прибыли археологи, чтобы провести раскопки и документацию находки. Они надеются, что поблизости могут находиться остатки строений или погребений, с которыми связан клад.

Сравнение крупнейших кладов Скандинавии

Место находки Год обнаружения Период Масса серебра Особенности
Стокгольм (Швеция) 2025 XII век ~6 кг Епископские монеты, ювелирные изделия
Гётланд (Швеция) 1999 XI век 65 кг Один из крупнейших кладов в мире
Йеллинг (Дания) 1911 X век 4 кг Рунные украшения и монеты Кнута Великого
Лунд (Швеция) 1983 XII век 2,5 кг Церковная чеканка и кресты

Хотя стокгольмская находка уступает гётландскому гиганту по массе, она важна именно своей городской локацией - впервые подобный клад найден в пределах современной столицы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: попытка самостоятельно извлечь монеты без уведомления властей.
    Последствие: повреждение артефактов и уголовная ответственность.
    Альтернатива: сообщить о находке в культурное ведомство — как сделал рыбак.

  • Ошибка: хранить клад вне лабораторных условий.
    Последствие: ускоренная коррозия серебра.
    Альтернатива: передать находку специалистам для консервации.

  • Ошибка: рассматривать монеты как единичную ценность.
    Последствие: потеря археологического контекста.
    Альтернатива: анализировать каждую находку как часть исторической картины.

Почему клад был спрятан

Археологи выдвигают несколько версий:

  1. Защита от военных набегов. В конце XII века Швецию неоднократно тревожили племена с восточного побережья Балтики.

  2. Политические конфликты. Время правления Кнута Эрикссона сопровождалось внутренними смутами и борьбой за престол.

  3. Религиозные изменения. С переходом к христианству многие языческие семьи могли прятать свои богатства, опасаясь конфискации.

Что будет дальше

После завершения археологических работ клад будет передан в распоряжение Национального совета по охране памятников архитектуры. Там оценят его стоимость и определят сумму компенсации для нашедшего. По предварительным данным, сокровища пополнят коллекцию Стокгольмского исторического музея, где их выставят на обозрение широкой публике.

"Такие открытия позволяют буквально прикоснуться к эпохе, когда формировалась шведская государственность", — отметили представители музея.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Уникальные артефакты XII века Плохая сохранность медного котла
Возможность изучения чеканки Кнута Эрикссона Необходимость длительной реставрации
Первая городская находка такого уровня Риск спекуляций и краж при транспортировке

FAQ

Сколько монет нашли археологи?
Предварительно около 20 000 штук, точное количество ещё уточняется.

Можно ли увидеть находку лично?
После реставрации экспонаты передадут в Исторический музей Стокгольма.

Что получит человек, нашедший клад?
По шведскому законодательству — денежную компенсацию, размер которой определит Национальный совет.

Почему клад был спрятан именно здесь?
Место находки находится неподалёку от древнего поселения, где, вероятно, жили купцы или военные.

Мифы и правда

  • Миф: клад принадлежал королю Кнуту.
    Правда: монеты лишь относятся к его времени, но не принадлежат лично монарху.

  • Миф: такие клады прячут только во время войн.
    Правда: иногда их закапывали в мирное время как способ хранения богатства.

  • Миф: нашедший может оставить часть находки себе.
    Правда: всё подлежит передаче государству, но вознаграждение гарантировано.

3 интересных факта

  1. Некоторые монеты содержат следы позолоты — редкость для шведской чеканки XII века.

  2. Археологи предполагают, что котёл был зарыт в спешке: монеты лежали неравномерно, без упаковки.

  3. По легендам, в этих местах когда-то проходил древний торговый путь, связывавший Балтику с внутренними озёрами Швеции.

Исторический контекст

Эпоха Кнута Эрикссона (1167-1195) стала переходным периодом для Швеции. Страна окончательно приняла христианство, начала чеканить монеты и формировать централизованную власть. Клад из Стокгольма — немой свидетель этого времени: он рассказывает не только о богатстве, но и о страхе, с которым люди жили на границе старой и новой веры.

