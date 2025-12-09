Стипендия вместо бедности: как Амурская область делает педагогику привлекательной для молодежи

В Амурской области значительно увеличили размер "подъемных" выплат для выпускников педагогических вузов и колледжей, обучавшихся по целевым договорам. В следующем году сумма единовременной выплаты для молодых специалистов возрастет до 500 тыс. рублей. О решении сообщил губернатор региона Василий Орлов на своем канале в МАХ.

Поддержка молодых педагогов

"Мы поддержали инициативу Министерства образования области, удвоив размер подъемных для выпускников, обучавшихся по целевым договорам. Теперь это 500 тыс. рублей. Также будет увеличена стипендия для студентов-целевиков, которая поднимется с 2,5 тыс. до 10 тыс. рублей в месяц", — написал Орлов.

Эта мера направлена на привлечение и удержание молодых специалистов в образовательных учреждениях региона. Как сообщили в Министерстве образования и науки Амурской области, программа поддержки заработает с начала следующего года. Студенты Благовещенского педуниверситета и Амурского педагогического колледжа смогут заключать целевые договоры и рассчитывать на выплаты при трудоустройстве.

Меры поддержки в регионе

Кроме увеличения "подъемных", в области реализуется ряд других инициатив, направленных на привлечение молодых педагогов. В 2025 году 129 выпускников получили единовременные выплаты на общую сумму более 23 млн рублей. Молодым специалистам также предоставляется служебное жилье или компенсация найма, которая варьируется от 5 до 60 тыс. рублей в зависимости от района.

В сельской местности организован подвоз 173 учителей, а в некоторых округах компенсируют затраты на использование личного транспорта для 18 педагогов. Программа поддержки молодых специалистов также включает ежемесячные выплаты из фонда заработной платы, которые могут составлять от 1 до 10 тыс. рублей в зависимости от стажа работы.

Вся система мер направлена на то, чтобы помочь педагогам не только при трудоустройстве, но и в течение первых лет работы, способствуя их устойчивому присутствию в образовательных учреждениях региона.