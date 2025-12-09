Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
педагог
педагог
© mos.ru by Фото: Евгений Самарин is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Общество
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:09

Стипендия вместо бедности: как Амурская область делает педагогику привлекательной для молодежи

Молодые педагоги Амурской области получат 500 тыс. рублей "подъемных" — Василий Орлов

В Амурской области значительно увеличили размер "подъемных" выплат для выпускников педагогических вузов и колледжей, обучавшихся по целевым договорам. В следующем году сумма единовременной выплаты для молодых специалистов возрастет до 500 тыс. рублей. О решении сообщил губернатор региона Василий Орлов на своем канале в МАХ.

Поддержка молодых педагогов

"Мы поддержали инициативу Министерства образования области, удвоив размер подъемных для выпускников, обучавшихся по целевым договорам. Теперь это 500 тыс. рублей. Также будет увеличена стипендия для студентов-целевиков, которая поднимется с 2,5 тыс. до 10 тыс. рублей в месяц", — написал Орлов.

Эта мера направлена на привлечение и удержание молодых специалистов в образовательных учреждениях региона. Как сообщили в Министерстве образования и науки Амурской области, программа поддержки заработает с начала следующего года. Студенты Благовещенского педуниверситета и Амурского педагогического колледжа смогут заключать целевые договоры и рассчитывать на выплаты при трудоустройстве.

Меры поддержки в регионе

Кроме увеличения "подъемных", в области реализуется ряд других инициатив, направленных на привлечение молодых педагогов. В 2025 году 129 выпускников получили единовременные выплаты на общую сумму более 23 млн рублей. Молодым специалистам также предоставляется служебное жилье или компенсация найма, которая варьируется от 5 до 60 тыс. рублей в зависимости от района.

В сельской местности организован подвоз 173 учителей, а в некоторых округах компенсируют затраты на использование личного транспорта для 18 педагогов. Программа поддержки молодых специалистов также включает ежемесячные выплаты из фонда заработной платы, которые могут составлять от 1 до 10 тыс. рублей в зависимости от стажа работы.

Вся система мер направлена на то, чтобы помочь педагогам не только при трудоустройстве, но и в течение первых лет работы, способствуя их устойчивому присутствию в образовательных учреждениях региона.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Путин поручил развивать меры поддержки не только материнства, но и отцовства вчера в 17:18
Россия делает ставку на отцов:новые инициативы обещают встряхнуть падающую рождаемость

Президент обозначил обновлённый подход к поддержке семей, связав меры для родителей с задачами демографии и заявив о необходимости усиливать участие отцов.

Читать полностью » Фэтбайк подходит для зимних поездок и катания летом по песку — эксперт Синельников вчера в 16:07
Замёрзшая дорога не проблема: как безопасно кататься зимой, избегая всех рисков

Как безопасно кататься на велосипеде зимой? Эксперт Игорь Синельников делится советами по выбору оборудования и предотвращению травм.

Читать полностью » За хищение 6 млн рублей директор вчера в 14:28
Преступный строитель: как мошенничество на ремонте мостов привело к 5 годам тюрьмы

Директор компании "Мостострой" осуждён на пять лет за хищение 6 млн рублей при ремонте мостов в Саранске. Суд признал его виновным в мошенничестве.

Читать полностью » Злоумышленники используют фальшивые видео и голосовые сообщения для обмана — RWB вчера в 8:57
Мошенничество 2.0: Россияне теряют деньги из-за дипфейков — и не всегда понимают, как их распознать

Каждый десятый россиянин стал жертвой мошенничества с дипфейками. Эксперты дают советы, как распознать фальшивку и не попасться на уловки злоумышленников.

Читать полностью » Эксперты предупреждают о мошенничестве через взломанные аккаунты на вчера в 8:57
Взлом аккаунта на "Госуслугах" — не только кредит, но и налоговый вычет: как предотвратить мошенничество

Взломанные аккаунты на "Госуслугах" становятся новой мишенью для мошенников, которые используют личные данные для кражи денег и манипуляций. Как защититься от угроз?

Читать полностью » Аварийное отключение электроснабжения затруднило жизнь более 500 домов в Новосибирске — ТАСС вчера в 8:57
Мороз ударяет по Новосибирску: почему более 500 домов в Дзержинском районе остались без света

В Дзержинском районе Новосибирска более 500 домов остались без электричества из-за аварийного отключения. Восстановление планируется ко второй половине дня.

Читать полностью » Валерий Федоров: россияне начинают ограничивать потребление новостей из-за перегрузки вчера в 8:57
Важность достоверных новостей в кризис: как россияне начали сознательно выбирать источники информации

В России растёт запрос на проверенные новости в условиях кризиса. Все больше людей ограничивают потребление новостей, стремясь избежать информационной перегрузки.

Читать полностью » Шумные вечеринки после Нового года приводят к штрафам — юрист Соловьев 07.12.2025 в 22:38
Ночь, когда можно всё, длится до 5 утра: потом веселье превращается в протокол

Празднование Нового года может обернуться штрафом — даже если шум разрешён на новогоднюю ночь, после неё действуют общие правила.

Читать полностью »

Новости
Еда
Слоёный салат с копчёной курицей, грибами, яйцом и сыром готовится за 30 минут — повар
Происшествия
Задержки рейсов в Краснодаре затруднили вылеты в Москву, Стамбул и другие города — ТАСС
Мир
Трамп может исключить Зеленского из мирных переговоров по Украине — ТАСС
Мир
Конфликт на границе Таиланда и Камбоджи перерастает в боевые действия с авиацией — Thai PBS
Наука
Приземная инверсия прижимает выбросы к земле — Университет Решетнёва
Спорт и фитнес
Очерёдность кардио и силовых не меняет результат — GQ
Садоводство
Сухой воздух зимой приводит к болезням комнатных растений — Антонов сад
Питомцы
Ветеринары зафиксировали рост случаев артрита у домашних кошек — Patas da Casa
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet