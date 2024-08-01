На корнях орхидей нашли бактерии, которые удалось приспособить в помощь пшенице

Учёные с химического и биологического факультетов МГУ нашли живой источник фитостимуляторов прорастания семян пшеницы, сообщает пресс-служба вуза в четверг.

Объектом исследования стал выделенный ранее из корней эпифитных орхидей штамм бактерий из рода Microbacterium. Его геном был полностью собран посредством сочетания высокоэффективных методов нанопорового секвенирования и технологий на платформе Illumina.

"Преимущество данного метода прежде всего в возможности считывать очень длинные последовательности нуклеотидов в нуклеиновых кислотах", — объясняет профессор химического факультета МГУ Мария Зверева.

На основе полученных данных был выведен штамм бактерий, вырабатывающих фитогормоны, ускоряющие прорастание семян пшеницы.

"Ценным практическим свойством является способность штамма переносить высушивание и быть устойчивым к протравителям зерна", — отмечает старший научный сотрудник биологического факультета МГУ Елена Цавкелова.

Образец микроорганизмов из группы PGPB (plant growth-promoting bacteria — бактерии, стимулирующие рост растений) депонирован во Всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов. Результаты исследования запатентованы и описаны в журнале Microbiology resource announcements.

Учёные надеются, что "живой" фитостимулятор станет экологичной альтернативой минеральным удобрениям синтетическим стимуляторам роста сельскохозяйственных культур.

Фото: PxHere