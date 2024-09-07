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Обзор дизайнерских стилей элитных новостроек в Москве
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Дизайнерские стили элитных новостроек Москвы 2024: обзор премиум интерьеров

Обзор дизайнерских стилей элитных новостроек в Москве

Элитные новостройки Москвы предлагают неповторимые дизайнерские решения, которые олицетворяют роскошь и уют. По данным аналитиков, сегодня наиболее востребованными стилями являются минимализм и классика.

Исследование охватило проекты с ценой выше двух миллионов рублей за квадратный метр, в которых на момент исследования было доступно не менее четырех объектов. В этот сегмент входит девять проектов, в которых предлагается около 166 квартир и апартаментов. Большая часть из них (134 объекта) относится к делюкс-классу, что составляет лишь 24% от общего объема предложения.

В премиум новостройках Москвы выделяются следующие дизайнерские решения:
Минимализм и модернизм: В проектах, таких как клубный дом Turgenev и "Левенсон", акцент делается на функциональность и сдержанную элегантность с использованием натуральных материалов — дерева, мрамора и металла.

Классика и неоклассика: В проектах "Золотой квартал" и Armani Casa Moscow Residences используются элементы французского и английского стиля, подчёркивающие элегантность и статус.

Итальянский стиль: Allegoria Mosca выделяется классическими итальянскими элементами, такими как карнизы и панно, создавая атмосферу утончённой роскоши.

Эклектика: В "Доме на Хлебном" встречаются смешение классики с элементами индустриального и лофт-стилей, что придаёт интерьеру разнообразие и уникальность.

Каждый комплекс предлагает резидентам уникальные интерьеры, создавая пространство, где можно почувствовать себя в атмосфере роскоши и комфорта.

Фото: commons.wikimedia.org/Jakub Gorajek

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