Дизайнерские стили элитных новостроек Москвы 2024: обзор премиум интерьеров

Элитные новостройки Москвы предлагают неповторимые дизайнерские решения, которые олицетворяют роскошь и уют. По данным аналитиков, сегодня наиболее востребованными стилями являются минимализм и классика.

Исследование охватило проекты с ценой выше двух миллионов рублей за квадратный метр, в которых на момент исследования было доступно не менее четырех объектов. В этот сегмент входит девять проектов, в которых предлагается около 166 квартир и апартаментов. Большая часть из них (134 объекта) относится к делюкс-классу, что составляет лишь 24% от общего объема предложения.

В премиум новостройках Москвы выделяются следующие дизайнерские решения:

— Минимализм и модернизм: В проектах, таких как клубный дом Turgenev и "Левенсон", акцент делается на функциональность и сдержанную элегантность с использованием натуральных материалов — дерева, мрамора и металла.

— Классика и неоклассика: В проектах "Золотой квартал" и Armani Casa Moscow Residences используются элементы французского и английского стиля, подчёркивающие элегантность и статус.

— Итальянский стиль: Allegoria Mosca выделяется классическими итальянскими элементами, такими как карнизы и панно, создавая атмосферу утончённой роскоши.

— Эклектика: В "Доме на Хлебном" встречаются смешение классики с элементами индустриального и лофт-стилей, что придаёт интерьеру разнообразие и уникальность.

Каждый комплекс предлагает резидентам уникальные интерьеры, создавая пространство, где можно почувствовать себя в атмосфере роскоши и комфорта.

Фото: commons.wikimedia.org/Jakub Gorajek