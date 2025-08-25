Одно неверное движение в становой тяге может стоить здоровья спины

Попробуем взглянуть на одно из самых недооценённых упражнений через свежий ракурс. Все знают про классику — становую тягу, но мало кто задумывается, что её вариаций десятки. И каждая из них по-своему работает с телом: от накачки мышц до улучшения общей силы. Среди них особенно выделяется становая тяга на прямых ногах — упражнение, которое может стать настоящим открытием.

Что такое становая тяга на прямых ногах

Эту разновидность часто называют stiff-leg deadlift (SLDL) или straight-leg deadlift. Название немного обманчиво: ноги не полностью прямые, но колени сгибаются минимально. Главный принцип — отвод бёдер назад при лёгком наклоне корпуса вперёд, удерживая гантели или штангу вдоль тела. Затем нужно вернуться в исходное положение, включив в работу ягодицы и заднюю поверхность бедра.

Физиотерапевт Джереми Шумахер подчёркивает:

"Основная нагрузка приходится на заднюю поверхность бедра, ягодицы и поясницу. Если всё делаете правильно, почувствуете работу именно в этих зонах".

Чем SLDL отличается от других тяг

Многие путают её с румынской тягой. Разница в том, что в румынской версии колени сгибаются чуть сильнее, а значит, упражнение подходит тем, у кого гибкость задней поверхности бедра ограничена. В классической становой же колени сгибаются ещё больше, и вес в каждом повторении опускается на пол. В SLDL же амплитуда движения ограничена, так как ноги почти прямые.

Такое сравнение позволяет понять: stiff-leg deadlift требует больше гибкости и контроля корпуса. Но именно это делает упражнение ценным — оно прокачивает мышцы иначе и помогает устранить дисбаланс.

Кому стоит попробовать

Практически всем. Если у вас нет серьёзных проблем с поясницей, SLDL может стать отличным дополнением к тренировочной программе. А вот людям, склонным к болям в спине, рекомендуется начинать с лёгких весов (например, всего 5 кг на каждую руку) или заменить упражнение на румынскую тягу.

Как выполнять правильно

Чтобы техника была безупречной:

Встаньте, ноги — на ширине бёдер, гантели держите перед собой.

Слегка согните колени, корпус наклоняйте, отводя таз назад.

Опускайте гантели вдоль тела до уровня голеней, не теряя прямой спины.

Сделайте паузу, затем поднимитесь, толкнувшись пятками и напрягая ягодицы.

Факт: исследования показывают, что именно в stiff-leg deadlift мышцы задней поверхности бедра получают максимальную нагрузку в эксцентрической фазе движения (опускание веса), что делает упражнение особенно полезным для роста силы и гибкости.

Почему стоит добавить в тренировки

Укрепляет не только ноги, но и мышцы кора.

Развивает гибкость и подвижность таза.

Улучшает технику в классической становой тяге.

Снижает риск травм за счёт проработки стабилизаторов спины.

Неудивительно, что SLDL так ценится тренерами: это одно из упражнений, которое делает тело не только сильнее, но и функциональнее.