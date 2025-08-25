Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Девушка выполняет становую тягу со штангой
Девушка выполняет становую тягу со штангой
© flickr.com by mark sebastian is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license
Иван Петровский Опубликована сегодня в 8:50

Одно неверное движение в становой тяге может стоить здоровья спины

Джереми Шумахер: становая тяга на прямых ногах нагружает бёдра, ягодицы и поясницу

Попробуем взглянуть на одно из самых недооценённых упражнений через свежий ракурс. Все знают про классику — становую тягу, но мало кто задумывается, что её вариаций десятки. И каждая из них по-своему работает с телом: от накачки мышц до улучшения общей силы. Среди них особенно выделяется становая тяга на прямых ногах — упражнение, которое может стать настоящим открытием.

Что такое становая тяга на прямых ногах

Эту разновидность часто называют stiff-leg deadlift (SLDL) или straight-leg deadlift. Название немного обманчиво: ноги не полностью прямые, но колени сгибаются минимально. Главный принцип — отвод бёдер назад при лёгком наклоне корпуса вперёд, удерживая гантели или штангу вдоль тела. Затем нужно вернуться в исходное положение, включив в работу ягодицы и заднюю поверхность бедра.

Физиотерапевт Джереми Шумахер подчёркивает:

"Основная нагрузка приходится на заднюю поверхность бедра, ягодицы и поясницу. Если всё делаете правильно, почувствуете работу именно в этих зонах".

Чем SLDL отличается от других тяг

Многие путают её с румынской тягой. Разница в том, что в румынской версии колени сгибаются чуть сильнее, а значит, упражнение подходит тем, у кого гибкость задней поверхности бедра ограничена. В классической становой же колени сгибаются ещё больше, и вес в каждом повторении опускается на пол. В SLDL же амплитуда движения ограничена, так как ноги почти прямые.

Такое сравнение позволяет понять: stiff-leg deadlift требует больше гибкости и контроля корпуса. Но именно это делает упражнение ценным — оно прокачивает мышцы иначе и помогает устранить дисбаланс.

Кому стоит попробовать

Практически всем. Если у вас нет серьёзных проблем с поясницей, SLDL может стать отличным дополнением к тренировочной программе. А вот людям, склонным к болям в спине, рекомендуется начинать с лёгких весов (например, всего 5 кг на каждую руку) или заменить упражнение на румынскую тягу.

Как выполнять правильно

Чтобы техника была безупречной:

  • Встаньте, ноги — на ширине бёдер, гантели держите перед собой.
  • Слегка согните колени, корпус наклоняйте, отводя таз назад.
  • Опускайте гантели вдоль тела до уровня голеней, не теряя прямой спины.
  • Сделайте паузу, затем поднимитесь, толкнувшись пятками и напрягая ягодицы.

Факт: исследования показывают, что именно в stiff-leg deadlift мышцы задней поверхности бедра получают максимальную нагрузку в эксцентрической фазе движения (опускание веса), что делает упражнение особенно полезным для роста силы и гибкости.

Почему стоит добавить в тренировки

  • Укрепляет не только ноги, но и мышцы кора.
  • Развивает гибкость и подвижность таза.
  • Улучшает технику в классической становой тяге.
  • Снижает риск травм за счёт проработки стабилизаторов спины.

Неудивительно, что SLDL так ценится тренерами: это одно из упражнений, которое делает тело не только сильнее, но и функциональнее.

