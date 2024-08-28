Аренда растет выше: Студенты Москвы и МО платят более 50 тысяч рублей за аренду жилья

Студенты, арендующие жилье в Москве и Подмосковье, в среднем расходуют на аренду около 51,6 тысячи рублей в месяц. При этом лишь менее 17% квартир в Московском регионе соответствуют этой ценовой категории, сообщают эксперты сервиса "Яндекс Аренда".

Согласно данным сервиса, 37% студентов, которые пока не имеют постоянной работы и сосредоточены только на учебе, предпочитают снимать студии, выделяя на это в среднем 36,8 тысячи рублей в месяц. На однокомнатные квартиры ориентируются 40% студентов, тратя на их аренду примерно 43,7 тысячи рублей.

Меньшая часть студентов выбирает более просторные варианты: на долю двухкомнатных квартир приходится 18% арендаторов, а на трехкомнатные — всего 5%. Средние расходы на аренду таких квартир составляют 58,6 и 71 тысячу рублей в месяц соответственно.

Работающие студенты, как отмечают в сервисе, реже арендуют студии — только 23% из них выбирают этот тип жилья, оплачивая в среднем 41 тысячу рублей ежемесячно. Однокомнатные квартиры снимают 38% работающих студентов, затрачивая на это около 44,9 тысячи рублей. На двухкомнатные квартиры приходится 31% арендаторов, средняя стоимость аренды которых составляет 53,4 тысячи рублей, а на трехкомнатные — 8%, с арендной платой в 63,2 тысячи рублей.

При этом каждый третий студент в Москве и Подмосковье предпочитает делить арендованное жилье с партнером. Около 28% студентов снимают квартиры в одиночку, без соседей. Жить вместе с другом или подругой выбирают 9%, еще 7% арендуют жилье с супругом или супругой, а 3% студентов предпочитают делить квартиру с компанией друзей.

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