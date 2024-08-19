Сочная индейка по-московски: кусочки мяса тушатся в томатно-сливочном соусе со сладким перцем

Индейка по-московски — это изысканное и ароматное блюдо, которое станет прекрасным украшением вашего стола. Оно готовится из филе грудки индейки, болгарского перца, репчатого лука, томатной пасты, сливок, зелени петрушки и специй.
Ингредиенты:
- 500 г грудки индейки,
- 1 луковица,
- 2 болгарских перца,
- 2 ст. л. томатной пасты,
- пучок петрушки,
- 0,5 стакана сливок (10-20%),
- 1 ч. л. крахмала,
- соль, чёрный перец по вкусу.
Процесс приготовления состоит из нескольких этапов:
- Промойте и обсушите филе индейки, нарежьте его на небольшие кусочки и обжарьте на растительном масле до золотистой корочки.
- Мелко нарежьте репчатый лук и обжарьте его на отдельной сковороде до прозрачности. Добавьте нарезанный болгарский перец и обжаривайте ещё 3-4 минуты. Затем добавьте томатную пасту и обжаривайте ещё 1 минуту.
- В сковороду с овощами верните индейку, добавьте воду или бульон и тушите на медленном огне до готовности мяса (около 10 минут). Посолите и поперчите по вкусу.
- Разведите крахмал в воде и добавьте в сковороду, перемешайте, затем добавьте сливки и мелко нарезанную петрушку. Прогрейте, постоянно помешивая, пока соус не загустеет.
Подавайте индейку по-московски с отварным картофелем или другим гарниром на ваш выбор.
Фото:
www.flickr.com/adactio (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла на высоту 2,5 километра
В воскресенье, 26 марта, вулкан Эбеко, расположенный на курильском острове Парамушир, выбросил столб пепла, высота которого составила 2,5 километра. Об этом сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
В России в 2024 году увеличилось число госзакупов жилья для сирот на 13%
В первом полугодии 2024 года государственные заказчики увеличили расходы на приобретение жилья для детей-сирот на 13%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма выросла до 78,7 миллиарда рублей.
Галкин* опубликовал фрагменты своего интервью с Аленом Делоном: "Ушёл великий артист"
Максим Галкин* почтил память умершей звезды французского кинематографа Алена Делона, напомнив о своей беседе с актёром.
Лера Кудрявцева пожаловалась на атаку мошенников
После громкой истории с обманутой певицей Ларисой Долиной об атаке мошенников рассказала телеведущая Лера Кудрявцева.