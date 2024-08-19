Сочная индейка по-московски: кусочки мяса тушатся в томатно-сливочном соусе со сладким перцем

Индейка по-московски: тушится с болгарским перцем, луком и томатной пастой

Подавайте индейку по-московски с отварным картофелем или другим гарниром на ваш выбор.

Индейка по-московски — это изысканное и ароматное блюдо, которое станет прекрасным украшением вашего стола. Оно готовится из филе грудки индейки, болгарского перца, репчатого лука, томатной пасты, сливок, зелени петрушки и специй.

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