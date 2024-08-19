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Индейка по-московски: тушится с болгарским перцем, луком и томатной пастой
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  • Опубликована сегодня в 3:12

Сочная индейка по-московски: кусочки мяса тушатся в томатно-сливочном соусе со сладким перцем

Индейка по-московски: тушится с болгарским перцем, луком и томатной пастой

Индейка по-московски — это изысканное и ароматное блюдо, которое станет прекрасным украшением вашего стола. Оно готовится из филе грудки индейки, болгарского перца, репчатого лука, томатной пасты, сливок, зелени петрушки и специй.

Ингредиенты:

  • 500 г грудки индейки,
  • 1 луковица,
  • 2 болгарских перца,
  • 2 ст. л. томатной пасты,
  • пучок петрушки,
  • 0,5 стакана сливок (10-20%),
  • 1 ч. л. крахмала,
  • соль, чёрный перец по вкусу.

Процесс приготовления состоит из нескольких этапов:

  1. Промойте и обсушите филе индейки, нарежьте его на небольшие кусочки и обжарьте на растительном масле до золотистой корочки.
  2. Мелко нарежьте репчатый лук и обжарьте его на отдельной сковороде до прозрачности. Добавьте нарезанный болгарский перец и обжаривайте ещё 3-4 минуты. Затем добавьте томатную пасту и обжаривайте ещё 1 минуту.
  3. В сковороду с овощами верните индейку, добавьте воду или бульон и тушите на медленном огне до готовности мяса (около 10 минут). Посолите и поперчите по вкусу.
  4. Разведите крахмал в воде и добавьте в сковороду, перемешайте, затем добавьте сливки и мелко нарезанную петрушку. Прогрейте, постоянно помешивая, пока соус не загустеет.

Подавайте индейку по-московски с отварным картофелем или другим гарниром на ваш выбор.

Фото:
www.flickr.com/adactio (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)

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