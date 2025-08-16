Как превратить обычную свинину в ресторанное блюдо за 20 минут

Задумывались ли вы, как сделать обед по-настоящему особенным? Свинина, тушеная с луком, — это не просто блюдо, а универсальный кулинарный шедевр, который легко адаптировать под любые гарниры. Это идеальный вариант как для буднего дня, так и для праздничного стола. А если вы хотите поэкспериментировать, замените свинину на курицу, говядину или индейку.

Ингредиенты

Свинина — 600 г

Лук — 3 шт.

Вода — 250 мл

Пшеничная мука — 1 ст. л.

Растительное масло — 20 г

Соль — по вкусу

Специи — по вкусу

Пошаговое приготовление

Выбирайте свинину от окорока, шеи или вырезки — эти части содержат меньше жира. Лук добавьте по своему вкусу, чем больше, тем насыщеннее будет соус. Промойте свинину под проточной водой и обсушите бумажными полотенцами. Нарежьте мясо на кусочки среднего размера.

Разогрейте сковороду и добавьте немного растительного масла. Выложите нарезанную свинину и обжаривайте до легкого подрумянивания. Пока мясо жарится, очистите лук от шелухи, промойте и нарежьте полукольцами. Не стоит резать его слишком мелко — при тушении он уменьшится в размере. Добавьте лук к мясу и обжаривайте все вместе 2-3 минуты, пока лук не станет мягким и ароматным.

Влейте немного горячей воды, добавьте соль и специи по вкусу (молотый перец и сушеные травы подойдут идеально). Накройте крышкой и тушите на медленном огне около 20 минут. По истечении времени, когда мясо станет мягким, можно загустить подливу. Для этого смешайте муку с небольшим количеством воды и добавьте в сковороду. Доведите до кипения и снимите с огня.

Ваше блюдо готово! Свинина с луком отлично дополнит любой гарнир.