Тушёная свинина
Опубликована сегодня в 8:28

Быстрый способ приготовить сытный обед — секреты тушения свинины в казане

Тушеная свинина с овощами в казане является сытным блюдом

Хотите удивить близких сытным и красочным блюдом, которое идеально подойдёт как для семейного ужина, так и для отдыха на природе? Попробуйте приготовить тушеную свинину с овощами в казане — это не только вкусно, но и очень красиво!

Какие продукты понадобятся?

  • Свинина — 1,5 кг
  • Зеленая стручковая фасоль — 1 кг
  • Лук (средний) — 7 шт.
  • Морковь — 3 шт.
  • Болгарский перец — 4 шт. (лучше разных цветов для яркости)
  • Помидоры — 5 шт.
  • Растительное масло — 150 г
  • Томатный соус (по желанию) — 2 ст. л.
  • Соль, черный молотый перец, зелень — по вкусу

Подготовка овощей и мяса

Первым делом тщательно промойте все овощи. Лук и морковь очистите от кожуры. Болгарский перец разрежьте пополам и удалите сердцевину с семенами. Фасоль обрежьте с концов и нарежьте кусочками длиной 2-3 см, удаляя боковые усики, если фасоль не совсем молодая.

Свинину промойте и нарежьте кусочками среднего размера. Если мясо было заморожено — заранее разморозьте.

Для этого блюда лучше выбирать крупную нарезку, чтобы каждый овощ сохранял свою текстуру и вкус. Морковь нарежьте кружочками, затем разрежьте их пополам. Лук — полукольцами, а болгарский перец — перьями или полукольцами.

Приготовление пошагово

Разогрейте казан на огне и влейте растительное масло. Обжарьте лук, морковь и болгарский перец до золотистого цвета, постоянно помешивая. Если казан небольшой, жарьте овощи порциями, чтобы они не тушились.

Переложите обжаренные овощи шумовкой в отдельную посуду, оставляя масло в казане. Обжарьте фасоль до готовности, добавьте помидоры и готовьте вместе 1-2 минуты. Затем выньте фасоль с помидорами.

В казан выложите мясо и обжарьте до появления золотистой корочки. Залейте мясо водой так, чтобы она почти покрывала его, накройте крышкой и тушите около 50-60 минут. Периодически проверяйте уровень жидкости и при необходимости подливайте воду.

Когда мясо станет мягким, снимите крышку и выпарите лишнюю жидкость. Верните в казан все овощи, посолите по вкусу и, если хотите, добавьте томатный соус. Тушите на слабом огне ещё 3-5 минут, чтобы все ингредиенты хорошо пропитались ароматами.

Готовое блюдо украсьте свежей зеленью и посыпьте молотым черным перцем по вкусу. Тушеная свинина с овощами в казане получается невероятно ароматной, сочной и сытной — отличный вариант для семейного ужина или пикника.

