Баранина в казане: парадокс, когда овощи побеждают мясо в битве за вкус

Хотите удивить близких вкусным и сытным блюдом? Тушёная баранина с овощами в казане — отличный выбор! Это блюдо не только насыщенное и ароматное, но и полезное. Мясо получается мягким и сочным, а овощи — нежными и ароматными. При этом рецепт гибкий: вы можете менять состав овощей и специи по своему вкусу.

Ингредиенты для блюда

Баранина — 800 г

Лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Кабачок — 1 шт.

Помидоры — 2 шт.

Болгарский перец — 0,5 шт.

Картофель — 500 г

Чеснок — 3 зубчика

Вода — 450 мл

Растительное масло — 30 г

Соль и специи — по вкусу

Как приготовить баранину с овощами в казане: пошаговое руководство

Для начала нарежьте баранину на кусочки — можно использовать мясо на кости или только мякоть. Овощи выбирайте по своему вкусу: можно менять их состав, добавлять или убирать некоторые из них.

Разогрейте растительное масло в казане. Выложите баранину и обжаривайте её в собственном соку под крышкой около 20-30 минут, периодически помешивая. Мясо должно поменять цвет, а жидкости станет меньше. Очистите и нарежьте лук, морковь и болгарский перец. Добавьте их к мясу и тушите вместе 2-3 минуты.

Нарежьте картофель крупными кусками, положите в казан. Посолите и добавьте любимые специи — я рекомендую молотый перец и паприку. Залейте горячей водой, количество жидкости регулируйте по своему вкусу. Тушите под крышкой на медленном огне 30 минут.

Нарежьте кабачок и помидоры крупными кусочками, добавьте в казан. Пропустите через пресс чеснок, перемешайте и тушите ещё 10 минут.

Ваше блюдо готово! Разложите тушёную баранину с овощами по тарелкам и подавайте горячим. Это сытное и ароматное рагу станет настоящим праздником для всей семьи.