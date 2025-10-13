Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Говядина по-бургундски
Говядина по-бургундски
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:36

Помидоры работают как магия: мясо тает во рту, а подлива становится янтарной

Говядина, тушённая с помидорами, сохраняет сочность при правильном температурном режиме

Нежные кусочки говядины, пропитанные ароматом свежих помидоров и овощей, — идеальное блюдо для уютного семейного обеда или ужина. Оно сочетает в себе сытность, насыщенный вкус и простоту приготовления. Если добавить немного фантазии, можно превратить привычное тушёное мясо в настоящее гастрономическое удовольствие.

Когда простота — это вкус

Главный секрет блюда — длительное томление. За это время мясо становится мягким и буквально тает во рту, а помидоры придают подливе приятную кислинку и свежесть. Картофель и морковь делают блюдо сбалансированным и питательным, а болгарский перец добавляет лёгкий аромат лета. Это универсальный вариант, который одинаково хорош и в будни, и на праздничном столе.

Сравнение: три версии блюда

Вариант Особенности Вкус
Классический Говядина, помидоры, картофель Нежный, с лёгкой кислинкой
С грибами Добавляются шампиньоны Более насыщенный, "лесной"
Без картофеля Только мясо и овощи Лёгкий, диетический

Как приготовить (HowTo)

  1. Подготовьте продукты.
    Возьмите 700 г говядины, 500 г картофеля, по одной моркови, луковице и болгарскому перцу, 3 спелых помидора, 300 мл воды, соль, специи и немного растительного масла.

  2. Обжарьте мясо.
    Говядину нарежьте небольшими кусочками. Разогрейте сковороду, добавьте масло и обжаривайте мясо 7-10 минут до лёгкой золотистой корочки.

  3. Добавьте овощи.
    Морковь нарежьте кружочками, лук — кубиками. Выложите к мясу и жарьте ещё 2-3 минуты до лёгкого карамелизования.

  4. Начните тушение.
    Влейте немного горячей воды, накройте крышкой и тушите на медленном огне 30-40 минут. За это время мясо станет мягким.

  5. Добавьте картофель.
    Нарежьте его крупными кубиками и выложите в сковороду. Влейте оставшуюся воду, добавьте соль, специи и продолжайте тушить под крышкой ещё 20-25 минут.

  6. Добавьте помидоры и перец.
    Нарежьте помидоры и болгарский перец, выложите их в сковороду. Перемешайте, накройте крышкой и оставьте ещё на 10-15 минут.

  7. Подача.
    Подавайте горячим, посыпав свежей зеленью. Отлично сочетается с хлебом, кашами или лёгким салатом.

А что если добавить немного фантазии?

  • С грибами. Добавьте к луку и моркови 200 г обжаренных шампиньонов.

  • С баклажанами. Летом вместо картофеля можно положить кубики баклажанов.

  • С чесноком и зеленью. Добавьте за 5 минут до готовности — вкус станет ярче.

  • С вином. Небольшое количество сухого красного вина придаст блюду благородную кислинку.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Полезное, сбалансированное блюдо Требует времени для тушения
Простой набор продуктов Нужен контроль жидкости
Подходит для всей семьи Говядина может быть дорогой
Можно варьировать ингредиенты Долго остывает — храните в холодильнике

Мифы и правда

Миф 1. Тушёная говядина всегда сухая.
Правда: если готовить под крышкой и не пересушить, мясо останется нежным.

Миф 2. В блюдо нельзя добавлять картофель.
Правда: картофель делает подливу густой и сытной — это классический вариант.

Миф 3. Помидоры портят вкус мяса.
Правда: напротив, кислинка томатов делает вкус насыщеннее и сбалансированнее.

FAQ

Можно ли заменить помидоры томатной пастой?
Да, 2 столовые ложки пасты заменят 3 помидора, но добавьте немного сахара для баланса.

Как выбрать мясо?
Лучше всего подходит лопатка, грудинка или часть бедра — они быстро становятся мягкими.

Можно ли готовить без картошки?
Да, получится более лёгкий вариант, который хорошо подойдёт с гарниром.

Как долго тушить?
Всё зависит от возраста мяса: молодая говядина — 50-60 минут, старая — до полутора часов.

3 интересных факта

  1. Тушёную говядину с овощами часто называют "русским рагу" — блюдом, которое подают в ресторанах домашней кухни.

  2. Помидоры придают подливе не только вкус, но и красивый янтарно-красный цвет.

  3. В советских столовых говядину с помидорами готовили в казанах — она томилась часами и была особенно ароматной.

Исторический контекст

Тушёная говядина — одно из старейших мясных блюд на Руси. Сначала её готовили в глиняных горшках, позже — в казанах и сотейниках. С появлением помидоров рецепт получил вторую жизнь: томаты придали ему свежесть и сочность. Сегодня это блюдо остаётся символом домашнего тепла — простое, надёжное и невероятно вкусное.

