Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Стевия
Стевия
© Pinterest by Suzanne Muhawes is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:58

Рак поджелудочной железы отступает: стевия показала неожиданную силу в бою с онкологией

Стевия против рака: исследование выявило неожиданные свойства сахарозаменителя

Японские ученые провели исследование, которое показало, что стевия, широко известная как сахарозаменитель, обладает неожиданными свойствами. Экстракт этого растения, используемого для лечения ожирения и гипертонии, способен уничтожать раковые клетки. Это открытие может открыть новые перспективы в борьбе с онкологическими заболеваниями.

Исследования показали, что стевия эффективна в борьбе с раком поджелудочной железы, одним из самых опасных видов рака, который чаще всего поражает людей старше 60-65 лет. Экстракт стевии продемонстрировал способность уничтожать до 30% опухолевых клеток. Это открытие дает надежду на разработку новых методов лечения этого коварного заболевания.

Усиление эффективности: ферментация экстракта стевии

Ученые обнаружили, что ферментация экстракта стевии с добавлением лактобактерий значительно усиливает его противораковые свойства. Эффективность в таком случае возрастает почти втрое, что открывает еще большие возможности для использования стевии в борьбе с раком. Это может стать ключом к разработке более эффективных и щадящих методов лечения.

Противораковые свойства стевии обусловлены наличием в ее составе метилового эфира хлорогеновой кислоты. Это соединение, которое, согласно выводам ученых, непосредственно убивает раковые клетки. Это открытие позволяет лучше понять механизм действия стевии и может привести к разработке более точных и целенаправленных лекарств.

Стевия как мощный антиоксидант: еще одно полезное свойство

Экстракт стевии также обладает мощным антиоксидантным действием, уничтожая свободные радикалы практически со 100%-ной эффективностью. Предполагается, что важную роль в этом процессе играют флавоноиды, которыми богаты листья стевии. Это открытие делает стевию еще более привлекательной для использования в качестве средства профилактики и лечения различных заболеваний.

Три интересных факта о стевии:

  • стевия в 200-300 раз слаще сахара, при этом не содержит калорий.
  • растение стевии родом из Южной Америки, где его использовали веками.
  • в японии стевия широко используется в пищевой промышленности.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Хирург Рустам Азимов: для проверки щитовидной железы достаточно анализов на ТТГ и T4 сегодня в 7:11

Проверка щитовидной железы занимает всего два теста

Ведущий хирург рассказал, как проверить состояние щитовидной железы. Для диагностики достаточно сдать кровь на ТТГ и T4, а нарушения в её работе могут проявляться даже как тахикардия.

Читать полностью » Психотерапевт посоветовала жертвам сталкинга фиксировать угрозы и обращаться в полицию вчера в 23:23

От подарков до угроз: как шаг за шагом формируется ловушка сталкера

Психотерапевт назвала признаки сталкинга и объяснила, как реагировать на угрозы и преследование, чтобы сохранить безопасность и обратиться за помощью.

Читать полностью » Врач рассказала, как гормоны женщин защищают сердце до менопаузы и когда увеличивается риск заболеваний вчера в 23:16

Забота о сердце начинается с 35 лет: что важно проверять мужчине и женщине

Мужчины и женщины сталкиваются с разными рисками сердечных заболеваний. Узнайте, какие меры помогут защитить сердце и поддержать его здоровье на долгие годы.

Читать полностью » Врач-трихолог Гауниц перечислил факторы, влияющие на выпадение волос вчера в 23:14

Как солнечные прогулки и массаж сохранят волосы: 5 шагов к здоровью

Узнайте, как простые ежедневные привычки могут защитить ваши волосы от выпадения и сохранить их здоровье. Этот совет от трихолога изменит ваш подход к уходу!

Читать полностью » Разогрев в микроволновке пластиковых контейнеров связан с нейродегенеративными заболеваниями вчера в 22:46

Разогретый пластик не пахнет, но убивает: учёные нашли связь с деменцией

Обычная привычка на кухне может многократно увеличить риск деменции — врачи объяснили, как микропластик попадает в мозг и какие меры помогут защититься.

Читать полностью » Психолог Игнатьева назвала практики для укрепления внутренней опоры вчера в 22:26

Сломаться или выстоять: решает одна незаметная привычка

Две простые, но эффективные практики помогут укрепить внутреннюю опору и перестать зацикливаться на провалах — советы психолога Марии Игнатьевой.

Читать полностью » Врач рассказал о хронической форме гепатита B и его угрозах для печени вчера в 22:12

Симптомы, которых не видно: как гепатит B скрывается и разрушает печень

Гепатит B опасен своей высокой заразностью. Узнайте, как можно защититься от этой болезни и какие симптомы могут сигнализировать о её наличии.

Читать полностью » Полезные свойства мяты перечной: как она помогает при заболеваниях дыхательных путей вчера в 22:11

Чай, ингаляция или леденцы: как мята работает в трёх форматах против простуды

Мята перечная — природное средство для улучшения дыхания и укрепления иммунитета! Узнайте, как правильно её использовать для здоровья.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Физиотерапевт Джен Фрабони объяснила, как правильно напрягать мышцы кора при тренировке
Садоводство

Бюджетное средство от муравьев — 10 мл нашатыря и вода: инструкция от экспертов
Наука и технологии

3000-летний Гимн Никкалю раскрывает общие корни музыки бронзового века
Культура и шоу-бизнес

Daily Mail: контракт Гарри и Меган с Netflix теперь финансируется только по утверждённым проектам
Дом

Как правильно мыть холодильник, чтобы неприятные запахи не вернулись
Туризм

Медленные путешествия: как получать максимум впечатлений
Авто и мото

Российский рынок подержанных автомобилей в июле 2025 года вырос на 21,4% — "Автостат"
Еда

Как приготовить классическую мясную солянку
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru