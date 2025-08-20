Рак поджелудочной железы отступает: стевия показала неожиданную силу в бою с онкологией
Японские ученые провели исследование, которое показало, что стевия, широко известная как сахарозаменитель, обладает неожиданными свойствами. Экстракт этого растения, используемого для лечения ожирения и гипертонии, способен уничтожать раковые клетки. Это открытие может открыть новые перспективы в борьбе с онкологическими заболеваниями.
Исследования показали, что стевия эффективна в борьбе с раком поджелудочной железы, одним из самых опасных видов рака, который чаще всего поражает людей старше 60-65 лет. Экстракт стевии продемонстрировал способность уничтожать до 30% опухолевых клеток. Это открытие дает надежду на разработку новых методов лечения этого коварного заболевания.
Усиление эффективности: ферментация экстракта стевии
Ученые обнаружили, что ферментация экстракта стевии с добавлением лактобактерий значительно усиливает его противораковые свойства. Эффективность в таком случае возрастает почти втрое, что открывает еще большие возможности для использования стевии в борьбе с раком. Это может стать ключом к разработке более эффективных и щадящих методов лечения.
Противораковые свойства стевии обусловлены наличием в ее составе метилового эфира хлорогеновой кислоты. Это соединение, которое, согласно выводам ученых, непосредственно убивает раковые клетки. Это открытие позволяет лучше понять механизм действия стевии и может привести к разработке более точных и целенаправленных лекарств.
Стевия как мощный антиоксидант: еще одно полезное свойство
Экстракт стевии также обладает мощным антиоксидантным действием, уничтожая свободные радикалы практически со 100%-ной эффективностью. Предполагается, что важную роль в этом процессе играют флавоноиды, которыми богаты листья стевии. Это открытие делает стевию еще более привлекательной для использования в качестве средства профилактики и лечения различных заболеваний.
Три интересных факта о стевии:
- стевия в 200-300 раз слаще сахара, при этом не содержит калорий.
- растение стевии родом из Южной Америки, где его использовали веками.
- в японии стевия широко используется в пищевой промышленности.
