Айти-легенда выходит на сцену: московский театр готовит спектакль о Джобсе

Казалось бы, что может объединять театр и одного из самых ярких визионеров в истории технологий? В новом сезоне московский театр "У Никитских ворот" решил ответить на этот вопрос неожиданно смело — впервые в России зрителям покажут музыкально-поэтическое шоу о Стиве Джобсе.

Новый сезон: от классики до айти-легенды

43-й сезон обещает быть насыщенным. Художественный руководитель театра Марк Розовский со сцены представил репертуар, в котором — десять премьерных спектаклей. Наряду с произведениями Булгакова, Платонова, Ильфа и Петрова, Шекспира и Войновича появится постановка о человеке, изменившем представление о технологиях и культуре XXI века.

"До Нового года у нас будет две премьеры. Одна из них — музыкальный спектакль "Джобс", посвященный жизни и мифам о создателе компании Apple. Ближайшие две недели будут посвящены компоновке этого спектакля. Нас ожидают репетиции до 1 сентября. Нам предстоит создать музыкально-поэтический спектакль с элементами джаза. Премьера пройдет в декабре", — сказал Марк Розовский.

"Джобс": музыка, поэзия и джаз

Создатели спектакля обещают соединить в нем документальные факты и легенды, окружавшие жизнь основателя Apple. Формат постановки необычен: это не просто драма, а музыкально-поэтическое шоу с элементами джаза. Театр рассчитывает, что именно такое прочтение биографии Джобса позволит зрителям взглянуть на его образ иначе — не через бизнес и технологии, а через искусство.