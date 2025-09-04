Звезда Голливуда признался: его фамилию мир произносил неправильно десятилетиями

Американский актер Стив Бушеми, известный по десяткам культовых фильмов и сериалов, неожиданно признался: на протяжении всей своей карьеры его имя практически всегда произносили неправильно. Этот казус сопровождал его с самого начала пути в Голливуде и даже стал шуткой в одном из сериалов с его участием. Однако сам артист рассказывает об этом с улыбкой, хотя и признается, что порой ситуация казалась ему абсурдной.

"Чужое" имя в Голливуде

Актер признался, что в Голливуде к нему давно привыкли обращаться иначе, чем это делали его семья и друзья. Сначала он пытался поправлять окружающих, но со временем смирился.

"Но это не то имя, с которым я вырос", — отметил актер.

Его фамилия имеет итальянские корни и в оригинале звучит как "Бушеми". Однако в кругу близких и в родном Бруклине его называли "Бьюсеми". В итоге артисту пришлось уживаться сразу с несколькими версиями собственного имени.

Поиск "золотой середины"

Сам актер с иронией говорит, что его нынешний вариант произношения — некий компромисс.

"Я сам больше не могу это произнести. Так что я говорю Бусеми. Я вроде как беру по-немножку от каждого варианта произношения", — добавил он.

Этот вариант стал для него привычным и удобным. Именно так его представляют на съемочных площадках, и к этому имени привыкли зрители во всем мире.

Неудачные шутки

Особое раздражение у артиста вызвал эпизод из сериала "Киностудия". Герои проекта в шутку исказили его фамилию, превратив ее в "Брушкеми".

"В какой-то момент они сказали "Брушкеми", как "брускетта"", — вспомнил актер. — "Это вот мне не нравится".

Эта игра слов была задумана как безобидная шутка, но самому актеру она пришлась не по душе.

Комедийные эксперименты

Интересно, что еще до успеха в кино актер выступал в жанре стендап. На сцене он использовал укороченную форму фамилии — "Бьюс". По его словам, это звучало проще и не сбивало зрителей с толку.

Впрочем, сам актер признает, что даже самый привычный для публики вариант "Бушеми" ему вполне симпатичен. Главное, чтобы произношение не превращалось в карикатуру.