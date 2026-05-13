Спорт на стероидах выходит за пределы правил: цена рекордов окажется слишком высокой

Проведение "Стероидных игр" может превратиться не в спортивное событие, а в проверку пределов человеческого организма, заявил двукратный призер Олимпийских игр по биатлону Владимир Драчев. О рисках таких соревнований и сомнительной ценности их результатов эксперт рассказал в комментарии NewsInfo.

Ранее издание "Российская газета" сообщило, что Олимпиада на стероидах пройдет двадцать четвертого мая в Лас-Вегасе.

Драчев отметил, что формат "Стероидных игр" выглядит попыткой выяснить, насколько далеко могут продвинуться возможности человека с помощью медицинских препаратов. По его словам, речь идет уже не о классическом спорте, а о проверке организма в условиях, где разрешено то, что обычно запрещено.

"Понятно, что на этих играх будет разрешено все, применение любых препаратов. Понять человеческий организм и возможности медицины. Что из него можно сделать, из этого человека?", — предположил Драчев.

Он добавил, что в обычном спорте медицинская поддержка допустима только в рамках сохранения здоровья спортсмена. Однако полное снятие ограничений, считает призер Олимпийских игр, может привести к опасным последствиям для участников еще до старта соревнований.

По мнению Драчева, результаты таких состязаний будет трудно воспринимать как спортивные достижения. Он считает, что подобный формат скорее покажет не уровень подготовки спортсменов, а пределы вмешательства медицины в человеческий организм.

"Это все-таки будет не спорт, а праздник медицины. Способности возможности организма человеческого до конца не изучены, здесь они хотят, наверное, увидеть, что может человеческий организм и насколько сильнее становится человек, применяя стероиды и все остальное, что запрещено", — отметил он.

Драчев также связал проведение таких соревнований с финансовыми интересами и участием медицинских спонсоров. По его оценке, попытка убрать естественные ограничения организма может быть опасной, поскольку именно эти пределы помогают человеку сохранять здоровье и жизнь.